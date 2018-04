La pluripremiata star della soap opera “Dynasty”, Joan Collins, sta chiudendo gli ultimi accordi con il regista Ryan Murphy per prendere parte all’ottava stagione di “American Horror Story”

Joan Collins in trattativa con Ryan Murphy

Ryan Murphy, regista di “Mangia prega ama” e della serie “Glee”, ha recentemente dichiarato ad Hollywood Reporter, in un articolo pubblicato mercoledì, che l’attrice e regista inglese Joan Collins sarà nell’ottava stagione della rinomata serie “American Horror Story” della FX.

Ma il TheWrap sostiene che l’annuncio del regista è stato prematuro, poiché l’attrice sta chiudendo le ultime trattative per entrare a far parte del cast in un ruolo primario.

“Il fatto è che adesso sono ancora in trattative e non so cos’altro potrei dire”, ha affermato il produttore Jeffrey Lane al The Wrap sempre questo mercoledì.

Jeffrey Lane ha anche dichiarato che non può rivelare i motivi per cui Ryan Muprhy abbia rilasciato notizie di casting non confermate nell’intervista.

Joan Collins: la carriera

La sex-symbol di Hollywood Joan Collins è principalmente nota per i suoi ruoli televisivi, come la soap opera “Dynasty” con la quale ha ricevuto moltissimi premi, tra cui un Golden Globe come Migliore Attrice nel 1983, ma ha anche una carriera magistrale alle spalle sul grande schermo.

Joan Collins esordisce sul grande schermo nel 1951 con il film “Nuda ma non troppo” e, dopo varie pellicole al fianco di grandi figure come Vittore Gassman e Bette Davis, ha interpretato due film erotici, che, nonostante le abbiano portato un discreto successo commerciale, l’hanno messa in cattiva luce agli occhi del pubblico e della critica, eclissandola dal panorama di Hollywood.

Ha iniziato così a lavorare in tv, riprendendo quota negli anni ’80 con la serie di successo “Dynasty”.

Attualmente ha lavorato in molte serie televisive, in particolare nel 2015 è entrata a far parte, come guest star, in “The Royals” nella parte della Gran Duchessa Alexandra di Oxford.

Ilaria Di Mattia

5/04/2018