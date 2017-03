Nato con la passione per la recitazione

è conosciuto al pubblico principalmente per il ruolo del nerd Sheldon Cooper, uno dei protagonisti dell’acclamata serie tv “”; grazie al quale ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui quattroper miglior attore protagonista in una serie comica e uncome miglior attore in una serie televisiva.

(Houston, Texas, 24 marzo 1973)

Nato in Texas nella città di Houston, sin da bambino manifesta il suo desiderio di dedicarsi alla recitazione, infatti già a sei anni interpreta il personaggio di Kola-Kola nell’adattamento scolastico di “Storie proprio così”, una serie di racconti per bambini. Si appassiona ben presto a sitcom di successo degli anni ’80 e ’90, in particolare "Tre cuori in affitto", "Casa Keaton", "I Robinson". Al liceo si dedica alla messa in scena della commedia metateatrale “Rumori fuori scena”, che tratta degli ostacoli che una compagnia teatrale deve affrontare per rappresentare una pièce.

Durante il college si esibiva all'Old School Theatre e ha fondato la compagnia teatrale Infernal Bridegroom Productions, inoltre collaborava spesso con la Fasi Repertory Theatre. È questo il periodo più prolifico per l’attore che in tre anni ha recitato il 17 opere. Quando inizia la scuola di specializzazione è uno dei pochi studenti ammessi in un corso speciale biennale di teatro classico, che veniva insegnato all’Old Globe Theatre di San Diego. Il direttore del corso definì Parsons ‘una personalità molto particolare’ e ‘del tutto originale’.

Dopo la laurea nel 2001, Jim Parsons si reca a New York per intraprendere la carriera di attore protagonista. Tra i primi lavori ci sono alcune produzioni all’Off-Broadway e fra i ruoli più importanti c’è la comparsa nella serie tv “Ed” e un ruolo ricorrente in “Giudice Amy”. In seguito partecipa a numerosi film, quali "La mia vita a Garden State", "Heights", "On the Road with Judas"," Gardener of Eden - Il giustiziere senza legge", "10 cose di noi" e "Scuola per canaglie".

Il successo con Sheldon Cooper e il suo "Bazinga!"

Nel frattempo farà diverse audizioni per dei pilot; nonostante i provini vengano superati, gli spettacoli televisivi non partiranno mai perché nessuna rete è disposta ad acquistarli.Al contrario di “The Big Bang Theory”, creata da Chuck Lorre, per la quale Parsons rimane molti colpito dal personaggio del nerd geniale e sociopatico Sheldon Cooper, ruolo che gli conferisce il successo mondiale.

Sebbene non ci sia nessun legame tra lui e Sheldon, Parsons ha detto di aver accettato il ruolo soprattutto per la sua forma di espressione, che utilizza parole ignote alla maggior parte delle persone e batte loro dal punto di vista dialogico in una sfida fino all’ultima frase ironica e intelligente. Lorre rimase impressionato dall’audizione dell’attore, ma per essere convinto di dare a lui la parte di Cooper gli chiese di replicare la performance una seconda volta qualche giorno dopo; ovviamente Parsons lo convinse a pieno e guadagnò il ruolo di Scheldon Cooper, che gli richiede grande abilità nella mimetica facciale e nel dialogo ritmico.

La fantastica interpretazione gli vale un confronto con uno dei re della commedia americana degli inizi, Buster Keaton, e in generale con il cinema muto, grazie all'ilarità che provocano i suoi gesti e le sue espressioni. Lo stesso Lorre sostiene che l'attore ha un grande controllo su ogni parte del suo corpo, dai tic facciali al modo di camminare, creando una vera e propria maschera di comicità.

Le vittorie per la parte complessa

L'attore, tuttavia, ha sostenuto che per la parte di Sheldon Cooper ha dovuto fare un grande lavoro e uno sforzo maggiore di quanto avesse mai pensato richiedesse una sitcom. Proprio per questo lo ha definito gratificante. Il ruolo gli ha permesso di vincere diversi premi, è stato infatti nominato sei volte per l'Emmy Awards, vincendo quattro volte. Inoltre, nel 2011 ha vinto il premio Golden Globe come miglior attore in una serie televisiva - commedia. Dato l'incredibile successo della serie, i guadagni a puntata per le stagioni 8, 9 e 10 di "The Big Bang Theory" si sono moltiplicati e Parsons ha ottenuto un budget di un milione di dollari a puntata.

Il debutto a Broadway e la consacrazione come stella di Hollywood

Oltre al ruolo che lo ha consacrato sul piccolo schermo, l'attore ha partecipato nel 2011 anche alla commedia "Un anno da leoni" di David Frankel, dove ha recitato accanto a Steve Martin, Jack Black e Owen Wilson. È dello stesso anno l'interpretazione della versione di Walter da umano ne "I Muppet". Nel frattempo, continua la sua carriera nel mondo del teatro e nel 2011 debutta a Broadway con "The Normal Heart", che tratta la diffusione dell'AIDS e la lotta intrapresa contro l'epidemia da parte della comunità omosessuale; per cui ha ricevuto una nomination per il Drama Desk Award. Ha partecipato anche al revival dell'opera "Harvey" come Elwood P. Dowd e nel 2015 interpreta Dio nella produzione di Broadway di "An Act of God", che ha ricevuto moltissime recensioni positive.

In così breve tempo, Jim Parsons riceve nel 2015 una stella sulla Walk of Fame di Hollywood e nel 2017 addirittura uno spettacolo televisivo tutto suo di sei settimane, "Jim Parsons Is Too Stupid for Politics" ("Jim Parsons è troppo stupido per la politica"), il suo personale talk show.

Erika Micheli