Jim Caviezel sarà nuovamente Gesù per Mel Gibson

Jim Caviezel afferma che riprenderà il ruolo di Gesù nel sequel de “La Passione di Cristo” di Mel Gibson, attualmente in preparazione e incentrato sulla resurrezione.

Jim Caviezel: «Sarà il più grande film della storia»

In una recente intervista Jim Caviezel ha fatto diverse dichiarazioni in merito al nuovo film di Mel Gibson: «Ci sono cose che non posso dire che scioccherebbero il pubblico. È grandioso, rimanete sintonizzati. Non vi dirò come [Gibson] se ne occuperà, ma vi dirò questo, il film che sta per fare sarà il più grande della storia. È così bello»

Su Twitter si sono scatenati molti fan che, in cerca di un titolo per questo sequel sulla figura di Gesù, hanno proposto le più variegate idee che attingono molto dai titoli dei seguiti degli Action-movie.

“La passione di cristo”, che racconta le ultime dodici ore di Gesù Cristo, uscì nel lontano 2004 scritto, diretto e prodotto da Mel Gibson. Con un budget di 30 milioni il film ne incassò oltre 611 milioni in tutto il mondo, e venne candidato a tre premi Oscar.

Nel 2017 Mel Gibson ha portato nelle sale il personaggio di Desmond Doss, interpretato da Andrew Garfield, in “La battaglia di Hacksaw Ridge” con cui ha vinto due premi Oscar, uno per il miglior montaggio e uno per il sonoro, a fronte di sei candidature. Gibson regista è conosciuto sopratutto per pellicole come “Braveheart – Cuore impavido” e il controverso film sul popolo Maya “Apocalypto”

Prima di riprendere il ruolo di Gesù , Jim Caviezel interpreterà Luca insieme a James Faulkner nei panni di paolo nel film scritto e diretto da Andrew Hyatt “Paul, Apostle of Christ”, che arriverà nelle sale il 28 marzo 2018. Inoltre dal 2011 al 2016 è stato il protagonista della serie televisiva “Person of Interest”, dramma poliziesco in cui ha interpretato l’ex agente della CIA e berretto rosso John Reese.

Riccardo Careddu

01/02/2018