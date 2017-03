Jessica Henwick: l’attrice de “Il Trono di Spade” nel nuovo thriller “Underwater”

È stato da poco rivelato che la giovane attrice britannica Jessica Henwick, farà parte del cast del nuovo thriller d’avventura “Underwater”, prodotto dalla FOX e dalla Chernin Entertaiment.

Jessica Henwick: un’avventura insieme a Kristen Stewart

Jessica Henwick, classe 1992, è una ragazza che pian piano sta costruendo una brillante carriera, soprattutto grazie ai ruoli interpretati in varie serie TV (“Marvel’s Iron Fist”). L’attrice, però, oltre ad essere apparsa in “Star Wars: il risveglio della forza” come pilota di X-wing, ha conquistato il pubblico impersonando la determinata e sensuale Nymeria Sand nella serie HBO “Il Trono di Spade”.

Ora, Jessica Henwick si unisce a Kristen Stewart nel nuovo film “Underwater”, un adventure-thriller che sarà diretto da Will Eubank, regista di “Signal” (2014) e “Love” (2011). La storia è ambientata in un sottomarino, dove un equipe di scienziati è costretta a compiere un pericoloso viaggio per sopravvivere dopo un devastante terremoto: la narrazione ricorda molto le atmosfere del film “Armageddon – Giudizio finale” di Michael Bay ma, ovviamente, le avventure si svolgono sott’acqua e non nello spazio. Il gruppo di sopravvissuti sarà costretto a prendere decisioni estreme per poter continuare a rimanere in vita e ci saranno colpi di scena e pericoli inaspettati.

A Kristen Stewart è affidato il ruolo della protagonista, un membro dell’equipaggio stanco e insensibile. Non sappiamo ancora quali siano le caratteristiche del personaggio destinato a Jessica Henwick ma il nuovo progetto andrà in produzione questo mese a New Orleans e non vediamo l’ora di scoprire nuovi dettagli sulla bella Nymeria.

Jessica Henwick: un film nelle mani giuste

Anche per “Underwater” la FOX si affida all’imprenditore e produttore cinematografico Peter Chernin, che sembra proprio abbia un fiuto infallibile per i film di successo. Chernin ha recentemente realizzato, infatti, la produzione di “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali” e “Il diritto di contare”, entrambi candidati all’Oscar nella categoria Miglior film.

Insomma, pare che Jessica Henwick sia proprio affidata a una squadra esperta e competente: “Underwater” potrebbe darle uno slancio ancora maggiore nel panorama cinematografico internazionale. Speriamo sia la sua occasione per conquistare il mondo del grande schermo!

Ludovica Attenni

08/03/2017