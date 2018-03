Jerry O’Connell: fratello di Sheldon Cooper

Jerry O’Connell si prepara a interpretare il fratello di Sheldon, conosciuto grazie alla serie TV “Young Sheldon”, Georgie.

Jerry O’Connell è il nuovo arrivato nella famiglia di The Big Bang Theory

Il matrimonio di Shamy ha appena aggiunto un altro nome alla lista degli invitati, ed è il fratello dello sposo tanto atteso! TVOvermind conferma che Jerry O’Connell è stato ingaggiato nel ruolo di George Cooper Jr., meglio conosciuto alla famiglia di “The Big Bang Theory” e “Young Sheldon” come Georgie. L’annuncio è stato fatto alla fine del panel di “The Big Bang Theory” mercoledì sera al PaleyFest di Los Angeles. O’Connell farà la sua apparizione alla fine della stagione, al matrimonio imminente del fratello Sheldon con Amy Farrah Fowler.

I fan di “Young Sheldon” hanno conosciuto la versione più giovane del fratello di Sheldon, interpretato da Montana Jordan. Da adulto, Georgie è l’ultimo membro invisibile della famiglia Cooper, nella serie “The Big Bang Theory”. Laurie Metcalf ha avuto un ruolo costante interpretando la madre di Sheldon Mary Cooper fin dalla prima stagione. Sia la sorella gemella di Sheldon, Missy (Courtney Henggeler, Stagione 1), sia la nonna Constance, alias Nonnina (June Squibb, Stagione 9), hanno avuto alcune apparizioni nello show. Oltre a George Sr., la cui morte è avvenuta prima dell’inizio della serie, Georgie è l’unico membro del clan “Young Sheldon” che non ha compiuto il viaggio dal Texas alla California.

Sebbene Georgie non sia mai stato visto negli ultimi 11 anni dello show, Sheldon ha sempre avuto molto da dire su suo fratello, in gran parte cose poco lusinghiere. Attraverso Sheldon, Georgie è stato descritto come stupido (anche da sua madre Mary Cooper), cattivo con Sheldon da bambino, e con almeno una ex-moglie. Il giovane Georgie non è intelligente come Young Sheldon, ma sarà interessante vedere l’interazione adulta tra i fratelli. Potremmo anche avere delle informazioni su come i fratelli si sono evoluti da loro bambini a loro adulti.

Il debutto di O’Connell in TBBT è previsto per questo maggio.

Marina Kozak

23/03/2018