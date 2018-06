Jeremy Irons nell’episodio pilota di “Watchmen”

Jeremy Irons si unisce all’episodio pilota di “Watchmen” nuova serie TV della HBO, ideata da Damon Lindelof, in cui appariranno anche Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson.

Jeremy Irons: protagonista di una nuova serie TV

La HBO ha scelto Jeremy Irons come protagonista per il pilot di “Watchmen“, adattamento della serie graphic novel di Alan Moore, creata da Damon Lindelof.

Non ci sono dettagli sul personaggio che verrà impersonato da Jeremy Irons, ma questi sarà affiancato da Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens e Andrew Howard.

Non si sa molto sulla struttura che la HBO darà al progetto basato sulla famosa serie di fumetti, tranne il fatto che sarà separata dal film “Watchmen” di Zack Snyder del 2009.

Il mese scorso, Damon Lindelof ha utilizzato instagram per condividere le sue prime idee, spiegando che la serie HBO non sarà un adattamento o un sequel, ma un “remix”.

Le dichiarazioni di Damon Lindelof

“Non desideriamo adattare i dodici numeri che il signor Moore e il signor Dave Gibbons hanno creato trent’anni fa”, ha scritto Lindelof, in una lettera di cinque pagine che ha condiviso sui suoi social. “Questi problemi sono di natura sacra e non saranno ricostruiti, ricreati, riprodotti o riavviati. Saranno, comunque, remixati. ”

Il co-creatore di “Lost” ha descritto il fumetto originale del 1986 come “il nostro vecchio testamento” e ha paragonato la sua serie HBO a quando è arrivato il Nuovo Testamento. “Non ha cancellato ciò che è venuto prima”.

Ecco la logline ufficiale del progetto: ambientata in una storia alternativa in cui i “supereroi” sono considerati fuorilegge, “Watchmen” abbraccia la nostalgia dell’originale graphic novel mentre tenta di costruire nuovi orizzonti.

Lindelof ha scritto la sceneggiatura e sarà produttore esecutivo, insieme alla regista Nicole Kassell e Tom Spezialy. Il progetto è prodotto per HBO da White Rabbit in associazione con la Warner Bros. Television.

Mariateresa Vurro

27/06/2018