Jennifer Lawrence: 5 curiosità sulla giovane star di Hollywood

Jennifer Lawrence è l’attrice più famosa degli ultimi anni. Sempre al centro dell’attenzione mediatica, della critica e del pubblico, la bella attrice americana non ha segreti. Ma ci sono cose che forse tutti non sanno sulla giovane Premio Oscar.

In attesa di vederla in “mother!” di Darren Aronofsky (anche suo attuale compagno) e “Red Sparrow” dove interpreterà una spia russa, scopriamo insieme 5 curiosità che potreste non sapere.

Jennifer Lawrence: quello che non sapete su di lei

La migliore amica: Lauren SweetserNon tutti sanno che, nonostante sia circondata da tanti amici a Hollywood, la migliore amica di Jennifer Lawrence è Lauren Sweetser. Le due hanno recitato insieme nel film che ha reso famosa la Lawrence, “Un Gelido Inverno”. Da lì, sono diventate inseparabili: anche quando la carriera di Jennifer è decollata, Lauren è sempre stata presente alla maggior parte degli eventi. Dai SAG Awards agli Oscar, le due hanno sempre trovato il modo per scattare insieme selfie imbarazzanti. Il sodalizio con Bradley Cooper è colpa di JenniferIl sodalizio cinematografico tra Jennifer Lawrence e Bradley Cooper è uno dei più affascinanti degli ultimi anni. “Il Lato Positivo”, “Una Folle Passione – Serena”, “American Hustle” e “Joy” sono stati alcuni dei film più discussi degli ultimi anni. Non molti sanno, però, che mentre i due lavoravano sul set del loro primo film, “Il Lato Positivo” (anche se è uscito anni dopo), Jennifer ha ottenuto la parte di Serena in “Una Folle Passione”. Quando il film era alla ricerca del protagonista maschile, Jennifer ha proposto Bradley Cooper. Il resto è storia. Tarantino la voleva per “The Hateful Eight”Lo stesso regista americano lo ha ammesso durante un’intervista. “Sono un grande fan di Jennifer Lawrence. […] Riuscivo a vederla in un ruolo, quindi siamo andati a parlare e tutto. Ma mi stava facendo un grande favore, penso. Stava lavorando a “Joy” e aveva tutta la promozione dei film di Hunger Games. Non c’era nessuna possibilità che fosse disponibile.” Il suo primo grande premio è italianoI primi a premiarla, quando non era ancora famosa, sono stati proprio gli italiani. Nel 2008 Jennifer presentò alla Mostra del Cinema di Venezia il film “The Burning Plain – Il confine della solitudine”, al fianco di Charlize Theron. Per la sua intensa interpretazione ha ottenuto il Premio Marcello Mastroianni, dedicato al miglior attore emergente. Jennifer Lawrence è diventata la prima attrice americana ha ottenere questo riconoscimento. I record di Jennifer LawrenceOltre ad essere la più giovane attrice ad aver ricevuto ben 4 nomination agli Oscar (la prima a vent’anni!), Jennifer ha parecchi record alle sue spalle. Nel 2014 è diventata l’eroina cinematografica con più successo al cinema, grazie ad “Hunger Games”. E da due anni consecutivi è l’attrice più pagata di Hollywood.

Paola Pirotti

29/05/17