È ufficiale: Jennifer Hudson interpreterà Aretha Franklin nel biopic dedicato alla regina del Soul. La conferma arriva dopo un evento che ha visto la Hudson esibirsi in un omaggio alla celebre cantante.

Jennifer Hudson interprete di Aretha Franklin nel film biografico sulla cantante

Possiamo esultare per la conferma giunta qualche ora fa. Per i fan di Aretha Franklin, sapere che sarà l’attrice premio Oscar Jennifer Hudson ad interpretare la cantante nel prossimo biopic è davvero una gioia. Si sa ancora poco su questo nuovo progetto. La pellicola non ha ancora un nome, ma sappiamo che i produttori saranno Scott Bernstein e Harvey Mason.

Per il momento, possiamo dire che la progettazione del film biografico sta procedendo sulla strada giusta. Infatti, la conferma di Jennifer Hudson come protagonista del film biografico sulla regina del Soul rappresenta un inizio perfetto della produzione. Inoltre, è stata la stessa Franklin a volere l’attrice come protagonista del biopic a lei dedicato. Probabilmente la cantante è stata colpita, come moltissimi spettatori, dal talento e dalla versatilità dell’attrice. Dopo il successo di “Dreamgirls“, che è valso a Jennifer Hudson un Oscar, il pubblico ha potuto conoscere per la prima volta un’attrice straordinaria, con una voce potente, drammatica ed emozionante.

Proprio questa voce ha visto lo sviluppo anche di una carriera musicale della Hudson, che ha anche partecipato all’edizione del talent “The Voice” in veste di giudice. Inoltre, durante il party pre-Grammy di sabato scorso, si è esibita in un omaggio ad Aretha Franklin, interpretando alcuni dei suoi successi più noti come “Think” e “(You Make Me Feel Like A) Natural Woman”. Purtroppo, solo pochi eletti hanno potuto assistere a questa esibizione e non ci resta che attendere il rilascio della pellicola per poter restare, ancora una volta, sorpresi dal talento dell’attrice.

L’indiscussa regina del Soul

Ci si aspettava da tempo un film biografico sulla storia di Aretha Franklin, la regina indiscussa del Soul. Ancora sulla cresta dell’onda, la cantante continua ad esibirsi agli eventi più disparati e molti ricorderanno l’omaggio che le rese Barack Obama: “Nessuno incarna la connessione tra spirito aframericano, il Blues, l’R&B e il rock’n’roll meglio di Aretha Franklin”.

Claudia Pulella

29/1/2018