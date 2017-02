Jennifer Connelly: star nel film “Alita: Battle Angel”

L’attrice statunitense Jennifer Connelly è entrata ufficialmente nel cast di “Alita: Battle Angel, il nuovo film di James Cameron, diretto da Robert Rodriguez, che uscirà nelle sale cinematografiche americane nel prossimo 2018.

Jennifer Connelly: un altro ruolo da ‘cattiva’

Ebbene sì, Jennifer Connelly sarà la star del nuovo film di fantascienza e ricoprirà il ruolo di cattiva. Non si conoscono ancora molti dettagli sul suo personaggio ma possiamo dire con certezza che per la bella attrice non è la prima volta che le viene affidato questo compito: l’abbiamo già ammirata in queste veste nel film “American Pastoral”, film drammatico ispirato al romanzo di Philip Roth, di e con Ewan McGregor.

Inoltre la vedremo come una dei protagonisti in “Granite Mountain”, pellicola prodotta dalla Lionsgate e prevista per settembre 2017, che racconta l’eroica impresa di un gruppo di pompieri che nel giugno del 2013 a Prescott (Arizona) hanno lottato contro un feroce incendio, nel quale sono sopravvissuti solo 19 di loro.

Jennifer Connelly è sicuramente all’altezza di tutti i suoi lavori: ha ricevuto nella sua carriera molti riconoscimenti ed è nota al grande pubblico per la sua interpretazione in “A Beautiful Mind”, per cui ha vinto il premio Oscar, il BAFTA e il Golden Globe sempre come migliore attrice non protagonista. L’attrice non si è mai tirata indietro davanti a progetti anche estremamente diversi fra loro: la ricordiamo in “La casa di sabbia e nebbia”, nel film Marvel “Hulk”, nell’horror “Dark Water”, nell’action movie “Blood Diamond – Diamanti di sangue” nonchè nella dolce e romantica commedia “La verità è che non gli piaci abbastanza”.

A Jennifer Connelly non restava che prendere parte a un film di fantascienza: siamo curiosi di vederla in azione come cattiva in “Alita: Battle Angel”… chissà se riuscirà a stupirci ancora una volta!

Jennifer Connelly: di cosa parlerà il suo prossimo film

Abbiamo rivelato che ruolo ricoprirà Jennifer Connelly ma scopriamo su cosa si incentrerà il lavoro a cui prenderà parte, “Alita: Battle Angel”. Il film è prodotto, con l’aiuto di Jon Landau, da James Cameron che ne ha scritto anche la sceneggiatura, ispirata all’omonima serie manga dal fumettista giapponese Yukito Kishiro, e le riprese si stanno svolgendo attualmente in Texas.

La storia è ambientata nel 26esimo secolo, in un futuro distopico dove un cyborg, interpretato da Rosa Salazar, viene salvato da una discarica e decide di dare la caccia ai criminali. Oltre alle già citate Jennifer Connelly e Rosa Salazar, saranno i protagonisti di “Alita” anche lo strepitoso Christoph Waltz (“Django”, “Bastardi senza gloria”) Jackie Earle Haley, Eiza Gonzalez, Lana Condor, Ed Skrein e Mahershala Ali.

James Cameron è stato costretto a posticipare ripetutamente l’uscita ufficiale di “Alita: Battle Angel”, che dovrebbe avvenire probabilmente per il 20 Luglio 2018, a causa del suo grande impegno nella realizzazione dei sequel di “Avatar” ma in realtà c’è un fatto curioso che sicuramente stupisce. Lo sceneggiatore canadese aveva iniziato a elaborare e a progettare il film più di dieci anni fa con l’intenzione di trovare un regista adatto. Solo nel 2015 Cameron ha annunciato insieme a Robert Rodriguez che quest’ultimo avrebbe diretto il film.

Insomma, pare che finalmente James Cameron abbia realizzato il suo sogno: meglio tardi che mai!

07/02/2017

Ludovica Attenni