Jeffrey Dean Morgan a tutta velocità

Il celebre villain di “The Walking Dead” ha realizzato uno sogno: guidare la safety car alla 500 miglia di Indianapolis. L’attore ha ricevuto un’accoglienza calorosa dai suoi fan, pronti a chiedergli una foto e a vederlo in pista.

Jeffrey Dean Morgan: pilota per un giorno

Siamo abituati a vederlo nei panni del cattivo Negan in “The Walking Dead” ma, Jeffrey Dean Morgan, è capace anche di indossare quelli da pilota.

L’attore ha avuto il privilegio di guidare una Chevrolet Corvette Grand Sport per aprire la 500 miglia di Indianapolis, una gara automobilistica che si svolge nel fine settimana del Memorial Day ed è molto seguita negli Stati Uniti.

Messi da parte l’aria del cattivo e la sua amata arma Lucille, l’attore è stato super disponibile nei confronti dei fan che si sono andati a vederlo come se la cavava nei panni di pilota. Intervistato da un giornalista ha detto: “E’ stato un grande onore. Un grande brivido di vita. Questa è l’unica gara che guardo da una vita. Non l’avrei mai immaginato di poter fare una cosa del genere”.

All’evento erano presenti anche la moglie, Hilarie Burton, e il figlio, Augustus che non hanno perso l’occasione di immortalarlo sui social.

Running the pace lap… his dad driving… does Gus care? Nope. New hero at our house is @TonyKanaan too cool!! Thanks @IMS and @TeamChevy pic.twitter.com/BN0l59SH23 — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) May 29, 2017

Jeffrey Dean Morgan : l’intramontabile villain in “The Walking Dead”

Jeffrey Dean Morgan ormai è entrato nell’immaginario collettivo come il celebre Negan, psicopatico e violento personaggio di “The Walking Dead”. È tra i personaggi più amati/odiati dal pubblico proprio per il suo carattere sadico ma allo stesso tempo affascinante e magnetico.

Per la sua interpretazione nella serie ha ricevuto numerosi apprezzamenti da parte della critica, vincendo anche due premi: Critics’ Choice Television Award alla miglior guest star in una serie drammatica nel 2016 e un Mtv Movie Awards per il miglior cattivo.

Un attore sempre di più in ascesa la cui versatilità gli permette di interpretare ruoli memorabili anche sul grande schermo come in “Watchmen” e “Le paludi della morte”.

Silvia D’Ambrosio

30/05/2017