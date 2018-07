Jason Clarke e Helen Mirren nella serie tv “Caterina la Grande”

Jason Clarke è stato confermato nel cast, insieme all’attrice inglese Helen Mirren, nella prossima miniserie “Caterina la Grande” trasmessa in onda su HBO e Sky Atlantic.

Jason Clarke nel cast di “Caterina la Grande”

L’attore australiano Jason Clarke si aggiunge al cast della serie “Catherine the Great – Caterina la Grande” insieme all’attrice pluripremiata Helen Mirren, con la quale ha già collaborato precedentemente in “La vedova Winchester“.

L’artista inoltre, è presente anche nel film d’apertura del Festival di Venezia 2018 di Damien Chazelle “First Man – Il primo uomo” con Ryan Gosling, nel quale interpreta Edward Higgins White, il primo uomo a camminare nello spazio.

Jason Clarke è stato anche visto nel cast dell’acclamata pellicola “Mudbound“, l’adattamento cinematografico del romanzo “Fiori nel fango” di Hillary Jordandi diretto da Dee Rees con Carey Mulligan, Garrett Hedlund e Jonathan Banks.

La miniserie “Catherine the Great – Caterina la Grande” è composta da quattro episodi, che sono stati scritti da Nigel Williams ( lo stesso di “Elizabeth I” e “Sea Wolf – Lupo di Mare”) e diretti da Philip Martin (“The Crown”).

Caterina la Grande: storia che riporta in vita la Russia del XVIII secolo

Dopo aver recitato in “Ella & John-The Leisure Seeker” e “La vedova Winchester”, Helen Mirren torna a ricoprire un ruolo regale, l’attrice infatti si cimenterà nel prestigioso ruolo della monarca russa che nel diciottesimo secolo diede un significativo contributo all’Impero Russo. Le vicende descritte nella serie, infatti si concentrano sugli ultimi anni del regno di Caterina la Grande, Russia a metà del XVIII secolo, e sulla sua relazione con Grigorij Potemkin.

Quest’ultimo fu colui che, con molta probabilità, aiutò Caterina nell’attuare il colpo di Stato che la condusse poi al trono, dimostrandosi un uomo dalle importanti doti amministrative, militari e politiche di cui Jason Clarke vestirà i panni.

La miniserie è prodotta da Origin Pictures e New Pictures e trasmessa in onda su HBO, negli Stati Uniti, e Sky Atlantic nel Regno Unito e in Europa.

Laura Carucci

20/07/2018