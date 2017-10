A pochi giorni dalla morte di Hugh Hefner si comincia già a parlare di una possibile trasposizione cinematografica della sua vita. Il titolo ancora non è disponibile. Ad interpretare il magnate della rivista erotica per eccellenza sarà Jared Leto.

Jared Leto nella Playboy Mansion

Jared Leto, attore camaleontico premio Oscar nel 2014 per “Dallas Buyers Club” e star di “Requiem for a Dream”, “Suicide Squad” e prossimamente nelle sale cinematografiche con “Blade Runner 2049”, secondo Variety è in trattative per interpretare il volto più famoso delle riviste hard: Hugh Hefner.

Il biopic sarà diretto da Brett Ratner (“Red Dragon”,” X-Men-Conflitto finale”), prodotto dalla RatPac Entertainment con John Cheng (“Horrible Bosses”) e come produttori esecutivi Dick Rosenzweig e Peter Jaysen, persone legate allo stesso Hefner.

Morto il 27 settembre all’età di 91 anni, Hugh Hefner ha lasciato una vita ricca di esperienze fuori dal comune e di rivolte contro il sistema, puntando su una rivista al cui interno si trattava di un argomento che all’epoca fu di grandissimo scandalo per tutti.

La rivista Playboy, una delle più vendute al mondo, fu fondata nel 1953 a Chicago. Di chiaro taglio piuttosto liberale, ebbe un ruolo importante nella rivoluzione sessuale tra gli anni ’60 e ’70, e divenne famosa in tutto il mondo sia per il suo stile sia per le Playmate, ovvero le conigliette.

Una storia da portare sullo schermo con Jared Leto

Questo aprile Amazon Prime Video lanciò la serie “American Playboy”, un documentario diviso in 13 episodi, e nello stesso periodo Ratner e la RatPac Entertainment cominciarono a sviluppare questo progetto con l’appoggio dello stesso Hefner che era convinto di aver trovato le persone giuste per una trasposizione cinematografica della sua vita in un possibile futuro.

La scelta di Jared Leto di interpretare Hugh Hefner convincerà sicuramente, viste le brillanti performance del passato. Dopo aver vestito i panni di Rayon nello struggente “Dallas Buyers Club” si cimenterà in una nuova storia vera, questa volta da protagonista.

Tomas Barile

04/10/2017