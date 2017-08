Jared Leto confermato per il ruolo del Joker nei film del DCEU

L’attore e cantante statunitense, Jared Leto, ha dichiarato che ritornerà a vestire i panni del Joker nei successivi film del DC Extended Universe. Il debutto del villain è stato proprio l’anno scorso in “Suicide Squad”, subito c’è stata una divisione tra chi era pro e chi era contro alla versione di Leto.

Il ritorno del Joker di Jared Leto è assicurato



In ogni caso sembra che l’amatissimo e odiatissimo villain interpretato da Jared Leto possa fare il suo ritorno in una o più pellicole del DCEU. Con l’arrivo di “Suicide Squad 2” e “Gotham City Sirens”, le aspettative che l’attore possa riprendere il suo ruolo sono molto alte.

Recentemente è stato persino riportato che è in via di sviluppo un progetto incentrato sulla relazione tra il Joker e la famigerata Harley Quinn, pellicola che si aggiungerà all’universo esteso della DC. Sicuramente Margot Robbie riprenderà il suo ruolo di Harley nei successivi cinecomic dove sarà richiesta la sua presenza, come ad esempio “Gotham City Sirens” per cui è già stata confermata.

Durante un’intervista avvenuta in una stazione radio australiana, Jared Leto ha espresso il suo volere di ritornare a rivestire i panni del ‘Re di Gotham’, andando molto fiero del suo personaggio. Anche se molti non sono d’accordo, è veramente ben riuscito. Comunque Leto smentisce ogni diceria su un suo abbandono del Joker.

Jared Leto rende felici molti fan

In questo giugno l’attore ha preferito non rilasciare dichiarazioni riguardo a un suo possibile coinvolgimento in “Gotham City Sirens”, così come non ha affermato di prendere parte a “Suicide Squad 2”; tutto ciò prima di questi giorni.

Nel frattempo si è sicuri del fatto che il Joker di Leto sarà presente in entrambe le trasposizioni cinematografiche, parte integrante del DC Extended Universe; ci potrà essere anche la possibilità di vedere quasi sicuramente nella pellicola dedicata interamente al suo rapporto con Harley Quinn.

Speriamo tutti in informazioni un po’ più concrete, ci basti sapere che Jared Leto è riuscito a darci un’idea di dove potremo rivedere Mr J. Tornare a portare un po’ di scompiglio della ‘noiosa’ Gotham City.

Alessio Camperlingo

25/08/2017