Jamie Dornan è un famoso attore irlandese conosciuto principalmente per aver interpretato Christian Grey, ricco e affascinante uomo d'affari, protagonista della saga "Cinquanta sfumature" di E. L. James.

Jamie Dornan: dal set fotografico al grande schermo

(Belfast, 1 maggio 1982)

Jamie Dornan nasce il 1 maggio del 1982 a Belfast, in Irlanda. Suo padre Jim Dornan è un ginecologo, mentre la madre Marie Claire scompare a causa di un tumore al pancreas quando Jamie ha 17 anni. Ha due sorelle maggiori: Liesa e Jessica.

Dopo aver perso la madre, Jamie Dornan si iscrive al Methodist College di Belfast dove fa conoscenza con David Alexander, socio con cui all’inizio fonda Sons of Jim e successivamente la Doorstep Records, un’etichetta discografica.

Si iscrive all’Università di Teesside, ma ben presto lascia gli studi per dedicarsi allo sport, senza ottenere successo. Di conseguenza si trasferisce a Londra dove intraprende la carriera di modello, firmando un contratto con la Select Agency.

Jamie Dornan: la vita da modello

Come modello appare in numerosissime riviste e campagne pubblicitarie tra cui quelle per D&G, Dior, Armani e Calvin Klein. Nel 2003, mentre lavora su un set fotografico conosce l’attrice Keira Knightley che mostra interesse per lui e lo presenta al suo agente. Arrivano cosi per Jamie Dornan i primi lavori cinematografici.

Jamie Dornan: esordio al cinema

Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 2006 con il film di Sofia Coppola “Marie Antoinette”, in cui recita la parte del conte svedese Hans Axel von Fersen, l’amante della regina, mentre nel 2008 fa parte del cast del film indipendente “Shadows in the Sun” di David Rocksavage.

Nel 2011 partecipa alla serie TV “C’era una volta”, indossando i panni del cacciatore di Biancaneve e l’anno seguente affianca Gillian Anderson in “The Fall – Caccia al serial killer”.

Ma il vero successo arriva per l’attore nel 2013, quando viene annunciato che Jamie Dornan ha sostituito Carlie Hunnam nel ruolo di Christian Grey, protagonista della prima trasposizione cinematografica del famosissimo romanzo erotico di E. L. James intitolato “Cinquanta sfumature di grigio”. Per entrare nel ruolo, Jamie, si sottopone a svariati allenamenti, a partire da quelli fisici fino a quelli pratici che comprendono l’utilizzo di oggetti tipici alle pratiche BDSM.

Nel 2014 riceve molti riconoscimenti, tra cui la nomination ai BAFTA come Miglior Attore, e sempre nello stesso anno vince nella medesima categoria al Irish Film and Television Awards.

Nel 2016 Jamie viene elletto dalla rivista britannica Glamour come l’uomo più sexy dell’anno. Il 2016 è per lui molto produttivo perché lo vediamo nel cast di “The 9th Life of Louis Drax”, un thriller psicologico di Alexandre Aja e di “Anthropoid”, thriller storico.

Nel febbraio del 2017 e poi del 2018, Jamie Dornan torna sullo schermo con il personaggio di Christian Grey recitando nei successivi due capitoli della saga di “Cinquanta sfumature”: “Cinquanta sfumature di nero” e “Cinquanta sfumature di rosso” che il regista James Foley gira contemporaneamente.

Nel 2017 lo vediamo nei panni di un soldato in “Untogether”.

Marina Kozak