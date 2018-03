James Wan commenta l’uscita del trailer di “Aquaman”

So che sembra che non ci sia molto da fare in superficie, ma posso assicurarvi che stiamo lavorando senza sosta sotto le onde: queste le parole di James Wan su “Aquaman”.

James Wan risponde ai fan di “Aquaman”

James Wan, regista di “Aquaman” ha deciso di rispondere ai dubbi sulle motivazioni per cui il trailer del film della DC Comics non è stato rilasciato lo scorso fine settimana. Il regista ha dichiarato che la causa è legata a problemi di produzione.

Wan, che ha anche diretto “The Conjuring 2” e “Fast and Furious 7“, rassicura i fan sostenendo che va tutto bene, è un perfezionista e vuole che il primo sguardo su “Aquaman” si svolga in maniera perfetta.

“Ehi amici, di solito faccio del mio meglio per evitare i pettegolezzi di internet (specialmente le distrazioni inventate) ma un teaser-trailer in uscita questo fine settimana non è mai stato programmato – nonostante quello che alcuni sostengono. Non è a causa di qualcuno o di qualche nefasto motivo che lo tratteniamo – SI TRATTA DI ME”disse. “Semplicemente non sono ancora pronto a condividere questo film e il processo di elaborazione è lento e laborioso come una lumaca di mare! Sì, anche i tir per i rimorchi hanno bisogno di avere un lavoro continuo, e mi rifiuto di mettere fuori tutto ciò che potrebbe essere interpretato male”.

Ha concluso, “So che sembra che non ci sia molto da fare sopra la superficie, ma posso assicurarvi che stiamo lavorando senza sosta sotto le onde. (Ps: E sì, ho intenzione di usare i giochi di parole sul mare ogni volta che ne ho l’occasione ).”

Lo scorso autunno, Wan ha dichiarato a Heat Vision che l’acqua stava rendendo difficile la ripresa di “Aquaman”.

“È una ripresa tecnicamente molto impegnativa da fare”, ha detto Wan mentre si spostava sul set del film in Australia. “Lavorare con l’acqua, e anche le sequenze di bagnato – asciutto lo sono … Il nostro equivalente di due persone sedute a chiacchierare, nel mondo sottomarino è estremamente complicato: devi pensare al modo di riprendere i capelli e come fare muovere i loro vestiti , come farli galleggiare, il tipo di impianto da usare e tutte quelle cose.”

I fan sono ansiosi di dare un’occhiata al personaggio che si è distinto nella “Justice League” dello scorso anno.

“Aquaman”, interpretato da Jason Momoa, esce nelle sale americane il 21 dicembre.

Marina Kozak

27/03/2018