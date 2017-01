Terminator torna nelle mani del suo primo genitore registico, James Cameron, per il capitolo finale della saga con gli androidi assassini.

James Cameron: il papà di Terminator dirigerà il capitolo finale

La saga di Terminator potrebbe presto avere una fine e terminare proprio così come è iniziata con James Cameron, il regista del primo film. Nel 2019 i diritti per il film torneranno al regista canadese (che li aveva venduti anni fa al produttore Gale Anne Hurd), che è intenzionato a mettere un punto finale. L’ultimo film sulla macchina per uccidere, interpretata sin dal 1984 da Arnold Schwarzenegger, è stato il retcon “Terminator Genisys” di Alan Taylor, ma il sequel è stato sospeso. “Genisys” aveva incassato anche bene (440 milioni di dollari in totale), ma si prospettava come l’inizio di una nuova trilogia, cosa tentata già con “Terminator Salvation” ed entrambi non hanno mai avuto un seguito della storia.

James Cameron: una collaborazione con Tim Miller?

Il film di Cameron, per ora appellato come “Terminator 6”, sarà sia un reboot che il capitolo conclusivo di uno dei più importanti racconti di fantascienza del cinema e di una delle pellicole sci-fi più celebri di Cameron. Quest’ultimo non sarà l’unico dietro la macchina da presa, infatti il progetto sta trattando per avere anche Tim Miller, che oltre ad essere il regista di “Deadpool”, è noto per la sua maestria con gli effetti speciali. La voce sarebbe confermata dal fatto che Miller ha lasciato recentemente la regia di “Deadpool 2” e, sebbene sia impegnato come produttore nel film di “Sonic” e nel dirigere l’adattamento cinematografico di “Influx”, sarebbe una possibilità allettante per il sequel.

È ovvio che nei panni della macchina antropomorfa troveremo l’affezionato Schwarzenegger (anche perché senza di lui non sarebbe Terminator), che sarà felice di tornare a lavorare con il suo amico Cameron. La collaborazione tra i due registi e il ritorno di Cameron potrebbero far sì che “Terminator 6” si riveli un successo, come i suoi antenati: il primo film “Terminator”, che guadagnò 78,4 milioni di dollari, e il sequel “Il giorno del giudizio”, con un incasso globale di 519,8 milioni di dollari, entrambi diretti da James Cameron.

Erika Micheli

21/01/2017