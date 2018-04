Jake Gyllenhaal diretto da David Leitch in “The Division”

Jake Gyllenhaal sarà il protagonista di “The Division” insieme a Jessica Chastain.

The Division: il nuovo progetto di David Leitch con Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal sarà al fianco di Jessica Chastain in “The Division”, diretto da David Leitch. La notizia arriva pochi mesi dopo l’annuncio Leitch sarà al timone della regia dello spin-off di “Fast and Furious” con Dwayne Johnson e Jason Statham. Le fonti sottolineano che le riprese dello spinoff inizieranno in autunno, e la speranza è che Leitch passerà alla preparazione di “The Division” nel 2019. Il regista di “Gold – La grande truffa” (2016) Stephen Gaghan era stato scelto, inizialmente, per l’adattamento cinematografico del videogioco, ma ha abbandonato il progetto, che quindi è stato affidato a Leitch, come riportato da Variety.

Sinossi di “The Division”

Basato sul videogioco più venduto, la storia è ambientata in un futuro prossimo in cui un virus pandemico viene diffuso tramite carta moneta al Black Friday, decimando la popolazione di New York City e uccidendo milioni di persone. A Natale, ciò che resta della società è calato nel caos. Un gruppo di civili, addestrati ad operare in tempi catastrofici, si impegna nel tentativo di salvare chi e cosa rimane della città.

Dal successo del videogioco al grandeschermo

Sviluppato e pubblicato da Massive Entertainment di Ubisoft con l’assistenza di Red Storm Entertainment, per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One, il gioco è diventato rapidamente il nuovo IP più venduto nella storia dei videogiochi subito dopo il lancio iniziale. Ubisoft ha recentemente annunciato che il gioco ha raggiunto il traguardo di 20 milioni di giocatori e un sequel è in fase di sviluppo. Gyllenhaal e Chastain sono stati coinvolti nel progetto del film sin dal suo concepimento e si sono impegnati per fare in modo che corrisponda al tono del videogioco. Per quanto riguarda Leitch è stato una stella nascente nella scena d’azione dopo che lui e il suo partner, Chad Stahelski, sono stati conosciuti con il cult “John Wick” (2014). Stahelski ha preso le redini di “John Wick – Capitolo 2” (2017); mentre Leitch si occupava del film d’azione con Charlize Theron “Atomica Bionda” (2017), il film che lo ha aiutato ad ottenere la direzione di “Deadpool 2” (2018).

Mariateresa Vurro

20/04/2018