Jackie - Recensione: l'eleganza della disperazione

Jacqueline "Jackie" Kennedy Onassis è stata la moglie del Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy e una delle prime First Lady a rimanere nella storia. Il suo stile sobrio ed elegante e la sua tenacia nell'affrontare l'assassinio del marito sono stati fonte d'ispirazione per molte donne americane; è questo che Pablo Larrain racconta nella sua pellicola "Jackie".

Tramite la sua regia personalissima e un montaggio altalenante tra passato e presente, Larrain crea un quadro angosciante e poetica dei giorni successivi l'assassinio di Kennedy, tutto dal punto di vista di una moglie incredula e distrutta che deve mantenere in piedi la sua immagine nonostante tutto.

Jackie: quarta nomination per Natalie Portman

C'è chi ritiene che sia molto sottovalutata viste le poche nominations e l'impressionante carriera d'attrice iniziata a 13 anni con "Léon", ma con la sua interpretazione di Jacquelin Kennedy, la Portman si è aggiudicata una meritatissima candidatura all'Oscar che ha buone probabilità di culminare in una vittoria. La sua Jackie è fragile e forte al tempo stesso, emotiva e scaltra, una donna disposta a tutto per non farsi sconfiggere da questa improvvisa disgrazia.

Da citare anche l'ultima interpretazione del compianto John Hurt, qui nelle vesti di un prete; i suoi dialoghi con Jackie sono tra le parti migliori della pellicola.

Larrain ha uno stile unico e personale che, come sempre, può rivelarsi una lama a doppio taglio: "Jackie" è un film d'autore, un'opera tecnicamente ben fatta da tutti i punti di vista ma che può appassionare o annoiare a seconda dei gusti personali dello spettatore.

Valeria Brunori