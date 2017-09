J.J. Adrams e la Paramount lavorano sul live action di “Your Name”

Gli adattamenti live action degli anime sembra esser diventato l’ultimo trend di “Hollywood”, così come è stato annunciato che è in via di sviluppo un’adattamento cinematografico di “Your Name” per conto di J.J. Abrams e La Paramount Pictures. L’anime, conosciuto anche come “Kimi No Na Wa” è un drama del 2016 che è stato super acclamato a livello mondiale, scritto e diretto da Makoto Shinkai (“Il giardino delle parole”), questo film racconta la storia di due ragazzi delle scuole superiori, una che vive in campagna e l’altro in città, un giorno si troveranno l’uno nel corpo dell’altra.

Your Name: l’anime acclamato dalla critica

Il film di Makoto Shinkai non è stato solo un successo a livello di critica, ma è stato un successo anche a livello di incassi, ha guadagnato ben 355.2 milioni in scala mondiale, rendendolo il film giapponese con il maggior numero di incassi. Da pensare che solo in Giappone, “Your Name” ha mantenuto una posizione nella Top 10 del Box Office per ben dodici settimane.

Invece non ha riscosso molto successo negli Stati Uniti d’America, dove ha guadagnato solo 5 milioni di dollari. Può essere che quest’annuncio di un live action possa innescare della curiosità nelle persone e spingerle a vedere il film giapponese originale.

“Your Name” trasformato nel classico blockbuster?

Ovviamente questo annuncio ha ricevuto delle reazioni contrastanti, tra cui quelle di molti fan dell’anime che si sono scagliati contro l’idea di un live action tutto hollywoodiano di “Your Name”. È comprensibile un comportamento del genere, soprattutto dopo l’enorme flop e delusione che ha riscosso l’adattamento dell’anime horror “Death Note”.

Questa volta potrebbe essere diverso, è in atto una collaborazione tra Hollywood e il cinema giapponese. Non è stato ancora deciso chi sarà il regista, ma il nominato all’Oscar Eric Heisserer (“Arrival”) ha il compito di stilare una prima bozza dello script.

Un’altra cosa non del tutto chiara è se il film sarà ambientato in Giappone o in America. Bisogna solamente aspettare e vedere quale sarà la trovata di Hollywood per questo film.

Alessio Camperlingo

29/09/2017