J.J. Abrams: stop a remake e reboot!

J.J. Abrams: il produttore e regista ha dichiarato di essere stufo ormai di trattare sempre e solamente remake e reboot, bisogna dar vita ad un cambiamento radicale che possa proporre qualcosa di originale.

J.J Abrams: l’originalità prima di tutto

Dopo la produzione di nuove saghe come quella di “Star Trek”,”Star Wars: Il Risveglio della Forza” e “Mission impossible III”, il regista J.J. Abrams ha dichiarato apertamente la voglia di dedicarsi a progetti più originali che non siano dei reboot o dei remake.

A seguito di un’intervista, l’autore e produttore di molte opere cinematografiche, ha dichiarato testuali parole: “Sono fortunato a potermi dedicare alle cose che ho amato fin da ragazzino. Anche Westworld, di cui sono produttore, è una di queste. Ma non ho voglia di continuare così. Credo di aver fatto abbastanza e di essere pronto a concentrarmi su idee originali di cui forse un giorno qualcuno vorrà fare un remake”.

Dicendo questo ha inoltre aggiunto che molti autori dovrebbero cercare di dar vita a qualcosa che sia del tutto nuovo, poichè non si dovrebbe fare riferimento in maniera eccessiva ad idee già partorite da altre menti. Non bisogna rielaborare, ma creare per l’appunto.

“Credo che se si racconta una storia che non va a evolversi, non introduce niente di rilevante, non crea una nuova mitologia, ne estende una precedente, allora il remake diventa un errore” ha dichiarato il regista.

J.J Abrams: lo sfogo del regista

Effettivamente quanto dichiarato fin qui, sottolinea il fatto che negli ultimi anni le idee siano state abbastanza scarse e che sono pochi quei registi in grado di offrire al pubblico qualcosa di realmente originale. Con queste dichiarazioni, se J.J Abrams voleva attirare l’attenzione, c’è di certo riuscito, perchè saranno in molti ad aspettarsi qualcosa di diverso. non rimane che aspettare e sperare che venga realizzato un progetto degno del suo genio creativo a questo punto.

Corrado Zocco

12/01/2017