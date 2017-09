J.J. Abrams e Paramount insieme per il live-action di “Your Name”

Paramount e J.J. Abrams insieme per il live-action di “Your Name”, l’anime di Makoto Shinkai record assoluto di incassi in Giappone.

Your Name: l’anime giapponese fenomeno di incassi mondiale

Divenuto nel giro di pochi mesi uno dei più grandi successi anime a livello internazionale, “Your Name“, uscito nelle sale nel 2016 per la regia di Makoto Shinkai, solo in patria ha incassato oltre 175,8 milioni di dollari (355 in tutto il mondo).

A pensare al remake in live-action è lo stesso J.J. Abrams, per l’occasione in collaborazione con la Paramount e affiancato nella scrittura dell’adattamento da Eric Heisserer, nominato per un Oscar alla Migliore Sceneggiatura per “Arrival” di Denis Villeneuve.

Abrams inoltre produrrà attraverso la sua Bad Robot Productions insieme a Lindsey Weber. Per la versione americana la produzione vanta anche la presenza di Genki Kawamura, produttore del film originale del 2016.

Your Name: storia di sogni e destini che si incrociano

Protagonisti di “Your Name” sono Mitsuha e Taki. Mitsuha è una giovane ragazza che vive in un piccolo paesino tra le montagne, infelice della sua vita e desiderosa di trasferirsi a Tokyo. Il padre, quasi mai presente nella sua vita a causa del lavoro, è un’assenza importante.

Taki è uno studente di liceo che vive proprio a Tokyo, lavora part-time in un ristorante italiano, ma ha ambizioni d’artista.

Una notte, Mitsuha sogna di essere un giovane uomo, in una stanza che non ha mai visto, con nuovi amici e la città di Tokyo che si apre davanti ai suoi occhi. Nello stesso momento Taki sogna di essere una ragazzina che vive in una piccola città di montagna che non ha mai conosciuto: un segreto si cela dietro ai sogni e ai destini incrociati di questi due ragazzi.

Sulle orme di Hayao Miyazaki, sua grande fonte d’ispirazione, Makoto Shinkai si è detto entusiasta alla notizia dell’adattamento in live-action.

Gianluca Panico

28/09/2017