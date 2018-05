It: Chapter 2: Andy Bear nel ruolo di Stanley

Il cast di “It:Chapter 2” si sta completando: Andy Bean interpreterà Stanley.

“It Chapter 2”: il cast

Il secondo capitolo del famoso romanzo horror di Stephen King ha trovato un altro componente per il suo cast: Andy Bean interpreterà Stanley in “It: Chapter 2” e si aggiunge così al gruppo dei Losers, secondo fonti a Variety. Mercoledì scorso, James Ransone ha annunciato con un tweet, poi cancellato, che avrebbe impersonato Eddie da adulto.

Nel primo capitolo il giovan Stanley è stato interpretato da Wyatt Oleff. Andy Bean sarà Stanley da adulto, si unisce, quindi, a Jessica Chastain, James McAvoy e Bill Hader, che interpretano rispettivamente Beverly, Bill e Richie in “It:Chapter 2”. Bill Skarsgard tornerà nei panni di Pennywise.

Il regista Andy Muschietti torna a dirigere, con Gary Dauberman che firma la sceneggiatura. Il sequel dovrebbe arrivare nelle sale il 6 settembre 2019, e la produzione dovrebbe iniziare questa estate.

It: Chapter 2: la storia

“Chapter One” di “It” ha seguito la prima metà dell’omonimo romanzo di Stephen King, raccontando la storia di un gruppo di bambini terrorizzati da Pennywise il Clown e costretti ad affrontare i propri demoni per sconfiggerlo. “It: Chapter Two” seguirà l’ultima metà del romanzo, quando i personaggi tornano nella loro città natale molti anni dopo, ormai diventati adulti per affrontare ancora una volta Pennywise. Il primo film ha avuto un enorme successo, incassando 700 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 327 milionidi dollari sul mercato interno.

Andy Bean è stato recentemente visto nella serie della HBO “Here and Now” e nella serie Starz “Power” e in “The Divergent Series: Allegiant” (2016).

Jessica Chastain, che nel secondo capitolo di uno degli horror più famosi al mondo sarà Beverly, ha raggiunto il successo nel 2011 quando ha preso parte a “The Tree of Life“, che ha vinto la Palma d’Oro al 64º Festival di Cannes, ha poi ottenuto la prima candidatura al Premio Oscar con “The Help” (2011). L’anno successivo “Zero Dark Thirty” le ha fatto guadagnare una seconda candidatura agli Academy Awards e ottiene il suo primo Golden Globe come Migliore Attrice in un Film Drammatico.

Mariateresa Vurro

17/05/2018