IT 2: rivelata la data di uscita del secondo capitolo

Mentre l’Italia dovrà aspettare ancora un po’, precisamente il 19 ottobre, per ammirarlo sul grande schermo, “IT” si sta rivelando, nel resto del mondo, come uno dei più grandi successi del 2017. La New Line ha annunciato che ci sarà un sequel e ha già una data d’uscita…

IT 2: annunciato il sequel dell’horror tratto dal celebre romanzo di Stephen King

La New Line Cinema ha annunciato che “IT 2” uscirà il prossimo 6 settembre 2019. Confermato alla regia Andy Muschietti che ha rivelato, durante un’intervista lo scorso mese, la sua speranza di iniziare le riprese all’inizio del prossimo anno. D’altro canto, con poco meno di due anni da qui all’uscita nelle sale, il regista e lo sceneggiatore Gary Dauberman hanno abbastanza tempo per mettere su il progetto.

La realizzazione di un sequel è sempre stato in programma, al fine di racchiudere tutti gli eventi della massiccia opera di King. Se il primo si concentra sui ragazzi che formano il gruppo conosciuto come “Il club dei perdenti” e il loro incontro con il clown, il secondo si concentrerà sugli stessi personaggi divenuti adulti, che avevano giurato di tornare in città se il clown fosse mai tornato.

“IT 2” vedrà il ritorno di Bill Skarsgard nei panni del famigerato Pennywise il Clown, il quale ha rivelato che c’è ancora molto da approfondire ed esplorare riguardo al personaggio.

IT 2: sequel di uno dei film più redditizi dell’anno

“IT” ha esordito con un incasso record di 123,4 milioni di dollari, raddoppiando il record precedente per un debutto di settembre, detenuto da “Hotel Transylvania”. È inoltre diventato l’horror con il maggior incasso di tutti i tempi, battendo il classico del 1973 “L’esorcista”. Questo adattamento ha attualmente guadagnato 266 milioni di dollari negli Stati Uniti e 478 milioni dollari in tutto il mondo, un vero e proprio successo se pensiamo ai soli 35 milioni di dollari del budget. Si prospetta che possa diventare uno dei film più redditizi dell’anno.

Silvia D’Ambrosio

26/09/2017