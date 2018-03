Titolo originale: It: Chapter Two

Regia: Andy Muschietti

Cast: Bill Skarsgård, Jessica Chastain

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

Sono passati ben 27 anni e il Club dei Perdenti è ormai composto da adulti. Dovranno però vedersela con il terrificante pagliaccio Pennywise ancora una volta.

It 2: Andy Muschietti e l'attesissimo sequel

Dopo il successo di "It", uscito nelle sale italiane il 19 ottobre 2017, Andy Muschietti torna alla regia con l'attesissimo sequel "It 2". Veste ancora una volta i panni del pagliaccio spaventoso Pennywise l'attore Bill Skarsgård, che stavolta è affiancato anche da Jessica Chastain.

Il primo capitolo della saga, ispirata al celebre romanzo di Stephen King, ha battuto ogni record di incassi, arrivando ad un guadagno di 700 181 748 dollari in tutto il mondo. In questo modo è divenuto il film horror ad aver incassato di più nella storia, battendo il record di "The Sixth Sense - Il sesto senso" che al tempo ha raggiunto 672.806.292 dollari). Inoltre, "It" ha ricevuto una critica molto positiva, che è arrivata a definirlo uno dei migliori adattamenti cinematografici ispirati ai romanzi di King.