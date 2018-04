Ioan Gruffudd è un noto attore gallese conosciuto principalmente per aver interpretato il ruolo del dottor Reed Richards, detto anche ‘Mr. Fantastic’ nella trasposizione cinematografica dell’omonimo fumetto “I Fantastici 4”.

Ioan Gruffudd: un attore di grande talento

(Cardiff, 6 ottobre 1973)

Ioan Gruffudd è nato il 6 ottobre del 1973 a Cardiff. È figlio di Peter e Gillian Gruffudd e ha un fratello e una sorella più piccoli.

Inizialmente Ioan Gruffudd frequenta la scuola di Ysgol Melin Gruffydd e poi la Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf dove si distingue per le sue straordinarie capacità musicali suonando l’oboe.

Ioan Gruffudd: primi passi nella recitazione

Conosce il mondo della recitazione molto presto e già a sedici anni entra a far parte dei cast di varie soap opere e serie TV inglesi.

Ioan Gruffudd: esordio al cinema

Il vero successo per Gruffudd arriva, però, nel 1997, quando viene scelto per interpretare la parte di John Gray, un poeta inglese, amante dello scrittore Oscar Wilde, nella pellicola biografica di Brian Gilbert, dedicata all’esteta per eccellenza intitolata “Wilde”. Sempre nello stesso anno, esordiente attore, torna sul grande schermo con uno dei più famosi film della storia del cinema “Titanic” diretto da James Cameron, in cui veste i panni del 5° Ufficiale della nave Harold Lowe.

L’anno successivo Ioan Gruffudd viene scelto per interpretare la parte principale nella miniserie TV “Hornblower” tratta dal romanzo di C.S. Forester, una serie che, trasmessa in tre differenti stagioni televisive, lo impegna fino al 2003 e che lancia la sua carriera di attore. Nel frattempo, però lo vediamo anche in “Grandi speranze” e “La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda” (2000), dove recita a fianco di Alice Evance, che successivamente diviene sua moglie.

Il lavoro per Ioan Gruffudd va a gonfie vele e nel 2001 recita in “Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto”, una pellicola di guerra del regista Ridley Scott. Nel 2004 lo vediamo, invece, in “King Arthur” dove indossa in panni di Lancillotto, uno dei Cavalieri della Tavola Rotonda, conosciuto anche come il più valoroso cavaliere al servizio del Re Artù.

Ioan Gruffudd o semplicemente ‘Mr. Fantastic’

Nel 2005 Ioan Gruffudd interpreta il suo ruolo più importante, quello che lo rende noto a chi ancora non lo conoscesse. Si tratta di Reed ‘Mr. Fantastic’ Richards, il personaggio della trasposizione cinematografica dell’omonimo fumetto intitolato “I Fantastici 4”, interpretato da Gruffudd, due anni più tardi, anche nel sequel “I Fantastici 4 e Silver Surfer”. Inoltre, lo vediamo in “Amazing Grace” e “W.” di Oliver Stone.

Nel 2014 Ioan Gruffudd è protagonista di “Forever”, una serie TV di genere fantasy-poliziesco trasmessa dal network ABC.

Nel 2017 Gruffudd è impegnato nelle riprese di due film, si tratta di “Keep Watching” e “The Professor and the Madman”.

Marina Kozak