Regia: Daniele Luchetti

Cast: Elio Germano, Eleonora Danco, Marco Giallini

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 19 aprile 2018

"Io sono Tempesta" racconta la storia di un uomo molto influente nella finanza che è costretto a svolgere un anno di servizi sociali, dopo aver ricevuto una condanna per frode fiscale.

Io sono Tempesta: il ritorno di Daniele Luchetti sul grande schermo

Daniele Luchetti torna sul grande schermo con "Io sono Tempesta", in cui cerca di unire due mondi opposti: quello di alcuni uomini che vivono in condizioni difficili e quello di un uomo di successo nella finanza. Il film è interpretato due tra gli attori di maggior successo del cinema nostrano.

Quella di "Io sono Tempesta" è la terza collaborazione tra Elio Germano e Daniele Luchetti, dopo "Mio fratello è figlio unico" (che ricevette il David di Donatello nel 2007 per Miglior sceneggiatura) e "La nostra vita" (con cui Luchetti vinse il David di Donatello nel 2010 per Miglior regia). Per entrambi i film, l'attore ottenne il David di Donatello come Miglior attore protagonista. Grazie a "La nostra vita", inoltre, Elio Germano fu premiato al Festival di Cannes nel 2010 con il Prix d'interprétation masculine e con il Nastro d'Argento al Miglior attore protagonista.

In "Io sono Tempesta", accanto a Germano, troviamo Marco Giallini, vincitore di tre Nastri d'Argento per "ACAB - All Cops Are Bastard", "Tutta colpa di Freud" e "Perfetti sconosciuti". Infine, tra gli interpreti vi è Eleonora Danco, attrice di "Controvento", "La stanza del figlio", "Romanzo Criminale" e "Qualcosa di nuovo" e regista e interprete di "N-Capace".