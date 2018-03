Regia: Fabio Del Greco

Cast: Vasco Montez, Roberto Pensa, Chiara Pavoni, Simone Di Pascasio, Fabio Del Greco, Rimi Beqiri

Genere: Drammatico, colore

Durata: 79 minuti

Produzione: Italia, 2015

Distribuzione: Monitore Film

Data di uscita: 26 aprile 2018

"Io sono nulla" è un film che ripercorre le vicende di Vasco, un ricco costruttore edile romano, che all’età di 74 anni passa le sue giornate vivendo nel lusso grazie all'impero che è riuscito a costruire con l’aiuto delle organizzazioni criminali della zona. Un giorno riceve una telefonata da un uomo che gli fissa un appuntamento sulla spiaggia che Vasco è solito a frequentare. Si tratta però di un agguato e appena egli giunge sul luogo, riceve una pallottola alla schiena. Per sua fortuna sopravvive, ma resta in stato comatoso per ben tre anni. Quando si risveglia è un'altra persona, a causa della perdita di memoria: Vasco non si ricorda più chi è. Si ritrova quindi a vagabondare nel mezzo della natura parlando addirittura con gli alberi senza la minima consapevolezza di chi fosse prima e di quello che in realtà possiede. Ed è proprio per questo che viene mandato negli Stati Uniti e in India in cerca di una cura nella speranza di evitare il crollo dell’impero da lui costruito, ma lungo questo percorso verrà colpito di sorpresa da un cataclisma planetario…

Io sono nulla: un film sulla rinascita

"Io sono nulla" è il secondo lungometraggio, dopo "Una vita migliore" nel 2007, del regista pescarese Fabio Del Greco, conosciuto per aver realizzato una serie di cortometraggi e per aver lavorato sui documentari. È anche uno scrittore, sceneggiatore, montatore e fotografo.

In un’intervista, il regista ha affermato che questa pellicola è incentrata sulla ricerca spirituale e che vuole sperimentare nuove soluzioni visive e di racconto. Mentre il filo narrativo dell’opera segue la filosofia del dimenticare per rinascere.

La pellicola drammatica è distribuita da Monitore Film.