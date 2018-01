Regia: Larry Charles

Cast: Nicolas Cage, Russell Brand, Denis O'Hare, Ken Marino, Paul Scheer, Rainn Wilson

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2016

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 30 maggio 2018

"Io, Dio e Bin Laden" racconta la vera (per quanto incredibile) storia di Gary Faulkner (Nicolas Cage), un costruttore americano, soprannominato dai media "il Rambo delle Montagne Rocciose", che nel corso degli anni duemila provò in ben 11 occasioni a partire alla volta del Pakistan, armato soltanto con una spada, con l'obiettivo di trovare ed eliminare l'allora nemico pubblico numero uno: Osama Bin Laden.

Io, Dio e Bin Laden: la nuova irriverente commedia di Larry Charles

"Io, Dio e Bin Laden" è un film diretto da Larry Charles, sceneggiatore e regista statunitense di origine ebraica noto soprattutto per aver firmato la regia dei film più celebri del comico britannico Sacha Baron Cohen, "Borat", "Bruno" e "Il dittatore". Larry Charles ha fatto tanta gavetta in televisione, nella quale ha lavorato come sceneggiatore per la famosa serie tv "Seinfeld", prima di approdare al cinema. Le sue produzioni sono sempre contraddistinte da una comicità assurda, paradossale e talvolta scorretta.

Le riprese del film sono cominciate il 30 marzo 2015 e sono terminate nel maggio dello stesso anno. La pellicola è poi stata diffusa negli Stati Uniti su varie piattaforme video on demand a partire dal novembre 2016, prima di essere distribuita direttamente in home video, sempre nel corso del 2016.

A interpretare il folle Faulkner in "Io, Dio e Bin Laden" è Nicolas Cage, attore che non è nuovo a ruoli comici e assurdi come questo. Ad affiancarlo ci sono Rainn Wilson, attore statunitense celebre per la sua partecipazione alla serie comedy "The Office", e Russell Brand, che interpreta la parte di Dio.

A partecipare alla stesura della sceneggiatura di "Io, Dio e Bin Laden" si è aggiunto anche il drammaturgo americano Rajiv Joseph, scrittore che nel 2010 è anche stato un contendente del prestigioso Premio Pulitzer.