Titolo originale: Une famille syrienne

Regia: Philippe Van Leeuw

Cast: Hiam Abbass, Diamand Abou Abboud, Juliette Navis, Mohsen Abbas, Moustapha Al Kar, Mohammad Jihad Sleik, Alissar Kaghadou, Ninar Halabi, Elias Khatter

Genere: Drammatico, colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Belgio, Francia, 2017

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 22 marzo 2018

Oum Yazan è una madre di tre figli, costretta a guardare il mondo da dietro una tenda sperando che la sua famiglia non diventi vittima di qualche attacco. Vive, infatti, in una città siriana sotto assedio, dove ogni giornata viene trascorsa con il perenne dubbio che qualche pericolo incombente colpisca la propria abitazione. Oum non sa se la soluzione migliore sia partire e fuggire verso il Libano, una terra più sicura, e nell'attesa di questa decisione la protezione dei propri figli resta l'obiettivo principale della sua giornata.

Insyriated: Philippe van Leeuw alla 67° Berlinale

"Insyriated" è la seconda opera da regista di Philippe van Leeuw, vincitore del Premio Pubblico alla 67° edizione del Festival di Berlino. La sua seconda opera si presenta, ancora una volta (dopo "Le jour où Die est parti en voyage" del 2009), come un film di denuncia che racconta i pericoli e le angosce della guerra in Siria.

Il ritratto che compie il regista intende mostrare agli spettatori cosa si cela dietro la crisi dell'immigrazione degli ultimi anni e i motivi per i quali molte famiglie scelgono l'unica via possibile alla sopravvivenza, la fuga. Non a caso il film si apre con le immagini delle città distrutte dalle macerie, dove ormai sembra che la speranza sia sotterrata.

Il titolo "Insyriated", che intende il sotteso significato 'prigionieri in Siria', allude proprio alla quotidianità delle famiglie dei civili siriani, costretti a nascondersi nelle mura della propria casa, sperando che sia proprio quest'ultima a costituire una protezione per la loro vita.