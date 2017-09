Titolo originale: Insidious: The Last Key

Regia: Adam Robitel

Cast: Lin Shaye, Javier Botet, Caitlin Gerard, Angus Sampson, Spencer Locke, Josh Stewart, Bruce Davison, Kirk Acevedo, Leigh Whannell, Jerrika Hinton, Hana Hayes, Tessa Ferrer, Marcus Henderson

Genere: Horror, colore

Durata: 97 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Warner Bros

Data di uscita: 18 gennaio 2018

"Insidious: L'ultima chiave" rappresenta il quarto capitolo della saga dedicata ad "Insidious" e diretta da James Wan per i primi due capitoli e da Leigh Whannell per quanto riguarda il terzo. Questa volta dietro la macchina da presa siede Adam Robitel, attore, sceneggiatore, produttore e regista americano, noto per aver collaborato alla stesura dello script del sesto "Paranormal Activity", intitolato "Paranormal Activity: Dimensione fantasma."

Dopo che la tranquilla famiglia Lambert aveva visto il suo equilibrio sconvolto dal figlio maggiore Dalton, posseduto da uno spirito demoniaco e capace di allontanarsi dal suo corpo per dislocarsi in universi paralleli durante il sonno - per prendere contatto col mondo dell'Altrove in cui vivono demoni ed entità maligne - e aver scoperto che la possessione era un tratto di famiglia appartenente anche al padre Josh, perseguitato a sua volta da una donna velata in tenera età nel secondo capitolo della saga, per poi conoscere gli albori di quella maledizione nella pellicola successiva; in "Insidious: L'ultima chiave" torna, nei panni della parapsicologa Elise Rainier, la splendida attrice Lin Shaye.

Questa volta toccherà a lei affrontare le sue paure più grandi, nascoste all'interno della casa di famiglia in cui è cresciuta.

Insidious: L'ultima chiave, grandi ritorni nel cast

La pellicola, un successo assicurato grazie al contributo di Leigh Whannell (noto soprattutto per aver collaborato alla sceneggiatura della saga di "Saw"), che ha partecipato attivamente alla creazione di tutta la trilogia e diretto il terzo capitolo; sarà prodotta da Jason Blum, Oren Peli e dal cocreatore James Wan, tutti grandi specialisti del genere horror.

Oltre al grande ritorno di Shaye, nel cast potremmo ammirare la performance di Angus Sampson, Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker e Marcus Henderson.