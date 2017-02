“Inner City”: Colin Farrell affiancherà Denzel Washington nel nuovo legal drama

L’attore è in trattative per il ruolo di un avvocato senza scrupoli

“Inner City”: un nuovo successo in arrivo?

Un nuovo progetto sembrerebbe essere in arrivo per Colin Farrell (“In linea con l’assassino“, “True Detective“), sicuramente uno degli attori irlandesi di maggiore spicco nel panorama cinematografico contemporaneo.

Fonti rivelano che l’attore sarebbe in trattativa per prendere parte ad un legal drama targato Columbia Pictures diretto da Dan Gilroy che, dopo il successo di pubblico e critica per il suo primo film dietro la macchina da presa, “Lo Sciacallo” (con Jake Gyllenhaal), questa volta si cimenterà anche nella sceneggiatura.

Lo script di “Inner City“, che vede protagonista Denzel Washington, è incentrato sull’avvocato solitario Roman J. Israel (Washington, appunto), che ha lavorato in uno studio legale di Los Angeles per decenni. Alla morte del suo mentore, viene reclutato da uno studio legale prestigioso e senza scrupoli, dove si imbatterà in un caso che cambierà tutta la sua vita.

Il ruolo di Farrell sarebbe quello dell’avvocato del nuovo studio legale che assume il protagonista, un personaggio descritto come viscido ed incredibilmente avido di denaro.

Colin Farrell e Denzel Washington alla prima collaborazione

Se le trattative andranno in porto, sarà la prima collaborazione tra Washington e Farrell, entrambi artisti di enorme talento e particolarmente richiesti in questo periodo.

Washington, infatti, al momento è alle prese con il successo del suo ultimo film, “Barriere“, in cui recita al fianco di Viola Davis, che gli ha conferito due SAG Awards e ben quattro candidature al premio più ambito di Hollywood, l’Oscar.

Farrell, invece, è apparso recentemente in “Animali fantastici e dove trovarli” e ha due film in post-produzione: “The Killing of a Sacred Deer” di Yorgos Lanthimos (che lo ha precedentemente diretto in “The Lobster“) e “The Beguiled“, per la regia di Sofia Coppola.

Sonia Buongiorno

01/02/2017