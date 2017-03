Inhumans: Serinda Swan sarà Medusa

“Inhumans”, la nuova serie targata Marvel per la ABC, dopo aver dichiarato che Anson Mount interpreterà il dio-sovrano Freccia Nera, ha annunciato chi sarà sua moglie Medusa: Serinda Swan.

Inhumans: chi è Medusa?

La serie televisiva “Inhumans”, sta completando il suo cast, annunciando Iwan Rheon nei panni di Maximus il Folle, ieri dichiarando Anson Mount come interprete del potentissimo Freccia Nera, oggi con la dichiarazione dell’interpretazione di Serinda Swan, l’attrice protagonista di “Graceland”, nel ruolo di sua moglie, la Regina Medusa. All’appello manca Crystal, la sorella minore di Medusa.

Medusa non solo è la sposa di Freccia Nera, ma è anche la sua interprete, ambasciatrice e portavoce, dato che lui non può parlare a causa della sua voce ‘distruttrice’.

Medusa nel mondo degli Inumani è amata ma anche temuta data la sua capacità di manipolare la sua folta chioma rossa utilizzata come una frusta colpendo alla velocità del suono. Può usare i suoi capelli come una corda per immobilizzare o legare il nemico, fargli assumere qualunque forma da lei desiderata.

Inhumans: l’entusiamo nella scelta di Serinda Swan

Serinda Swan, dovrà essere una guerriera elegante, raffinata e determinata per svolgere al meglio il ruolo di sovrana di Attilan, la città lunare di “Inhumans”. Lo showrunner Scott Buck, impegnato anche come autore e produttore, ha infatti detto, riferendosi proprio alla Swan: “Ha un’eleganza regale, una grandissima forza interiore e una determinazione quasi feroce”.

Se facciamo un passo indietro, affermiamo che Serinda Swan è già stata in contatto con il mondo dei supereroi nel ruolo di Zatanna della famosissima serie tv “Smallville“. Ora l’attrice lascerà la maga dell’universo DC per la lunga chioma di Medusa, in “Inhumans”.

“Serinda trasmette lo splendore regale di Medusa ma riesce a mantenere un’empatia con lo spettatore che è perfetta con il personaggio che andrà ad interpretare”: così l’ha descritto il produttore esecutivo Jeph Loeb .

La pellicola è diretta dal regista Roel Reiné e vedrà il suo debutto il 4 settembre 2017 sotto forma di uno speciale film di 80 minuti. Non ci resta che aspettare.

Roberta Perillo

02/03/2017