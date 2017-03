Inhumans: Ken Leung nel ruolo di Karnak

“Inhumans”, la già ricordata serie tv targata Marvel da settembre su ABC e nelle sale IMAX, ogni giorno ci fa sapere un membro del suo cast. Oggi tocca rivelare l’identità di Karnak, il cugino di Freccia Nera: ad interpretarlo sarà Ken Leung.

Inhumans: rivelata l’identità del ‘filosofico esperto di karate’, Karnak

“Inhumans” ha così anche il suo Karnak, oltre Freccia Nera (di cui avevamo già parlato qui http://www.ecodelcinema.com/inhumans-ingaggiato-anson-mount.htm) interpretato da Anson Mount al fianco di Serinda Swan (leggi a proposito di questo anche http://www.ecodelcinema.com/inhumans-serinda-swan-sara-medusa.htm) nei panni di Medusa. A recitare al loro fianco sarà proprio Ken Leung, veterano di “Lost”, dove interpretava il sensitivo Miles.

In “Inhumans”, Ken presterà il suo volto al filosofo e artista marziale Karnak. A distinguerlo dagli altri Inumani è il fatto che lui non si è sottoposto alle Nebbie Terrigene che danno la possibilità di sviluppare i poteri soprannaturali.

Ma, come gli altri, è dotato di forza, agilità grazie all’elaborazione di uno stile di combattimento che gli permette di localizzare e colpire con precisione i punti deboli o i difetti di tutti gli oggetti o persone o ideologie. E’ un membro, anch’esso, della Famiglia Reale degli Inumani, infatti è il cugino di Freccia Nera, e lavora con lui in qualità di consigliere e stratega.

Inhumans: chi è Ken Leung

La carriera di Ken Leung è ricca di successi: lo troviamo in “Law & Order”, “The Night Shift”; apparizioni in film come “Vanilla Sky” e “Star Wars: il Risveglio della forza“, dove interpretava il ruolo dell’ammiraglio Statura.

Non è la prima volta però per Leung entrare nei panni di un personaggio della Marvel: è Kid Omega in “X-Men: Conflitto finale“.

“A proposito di Ken posso dire che ha una grande e naturale intelligenza con spiccate capacità di lettura e sarà quindi capace di aggiungere profondità e complessità al personaggio davvero complicato di Karnak”, così lo descrive lo showrunner Scott Buck.

Altri elogi per il nostro attore, dal capo della Marvel Television, Jeph Loeb: “Ken infonde in questo ruolo una saggezza e un potere ineguagliabile. Per questo siamo sicuri che il suo Karnak sarà fantastico”.

Un cast insomma davvero stellare e ‘inumano’ quello di “Inhumans”: con Iwan Rheon (Maximus il Folle), Anson Mount (in Freccia Nera) e Serinda Swan (Medusa).

Roberta Perillo

03/03/2017