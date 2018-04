Regia: Daniele Misischia

Cast: Alessandro Roja, Euridice Axen, Claudio Camilli, Carolina Crescentini, Benedetta Cimatti, Roberto Scotto Pagliara

Genere: Horror, Colore

Durata: 100 Minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 14 Agosto 2018

"In un giorno la fine" segue le vicende di Claudio (Alessandro Roja), un distinto e vanesio uomo d'affari che, dopo una frenetica giornata in una Roma più congestionata del solito, rimane intrappolato in un ascensore a causa di un malfunzionamento.

Ma Claudio scoprirà presto, a sue spese, che non si tratta solo di un guasto, e bloccato tra due piani dovrà affrontare ciò che di disumano e aberrante sta avvenendo fuori e che cercherà di entrare con tutte le forze in quel piccolo ma protetto spazio.

All'esterno infatti la città è in preda al delirio, in quanto un virus sta trasformando le persone in zombie facendo sì che si scateni un'apocalisse che porterà il protagonista a far affidamento sui propri mezzi pur di contrastare l'inevitabile catastrofe.

In un giorno la fine: l'horror d'esordio di Daniele Misischia

"In un giorno la fine" è l'horror movie d'esordio del trentatreenne Daniele Misischia, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Cristiano Ciccotti. Il film è stato prodotto da Rai Cinema e dal duo registico dei Manetti Bros. ("L'arrivo di Wang", "Paura", "Song'e Napule") vincitori di quattro David di Donatello per "Ammore e malavita" tra cui Miglior Film.

La fotografia è stata affidata ad Angelo Sorrentino e la fotografia, il montaggio e la scenografia sono stati curati rispettivamente da Federico Maneschi, Isac Roitin e Noemi Marchica.

Misischia è attivo dal 2007 e conosciuto per aver diretto diversi cortometraggi che spaziano dall'horror alla fantascienza e dalla commedia al thriller, come ad esempio "Vlog", "Devil on the Road", "The Bunnyman". Nel 2016 ha girato, insieme a Cristiano Ciccotti, la serie televisiva sci-fi "Panopticon".