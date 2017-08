In Dubious Battle - Il Coraggio degli Ultimi - Recensione: Sciopero vs. Pallottole

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare; ma chi siano i duri, in questa pellicola, rimane incerto. Da una parte la povera gente, costretta a lavorare duramente per paghe misere causa assenza di lavoro e sfruttamento dei proprietari terrieri, dall'altra gli stessi proprietari terrieri, decisi a tutto pur di continuare a godere dei propri privilegi e del ricco margine di guadagno. I 'duri' sono quindi entrambe le parti a turno, tra lavoratori che alzano la testa e ricconi che cercano di fargliela riabbassare, in un'escalation di violenza che "In Dubious Battle" non viene però resa con sufficiente impatto. Mancherà forse di estremizzazione o di ritmo, ma il deteriorarsi della situazione si intuisce, più che vedersi realmente sullo schermo.

L'arma scelta per il combattimento dai braccianti è lo sciopero; quella scelta dai possidenti i fucili. È facile capire perché il popolo abbia impiegato anni a far sentire la propria voce.

Lo sciopero richiede un'organizzazione: un luogo dove sistemare tutte le persone, vettovaglie, unità d'intenti, protezione. Ed è proprio questo che i protagonisti si prefiggono di procurare, dall'inizio della protesta fino alla fine, con difficoltà e intralci non indifferenti lungo il cammino.

I fucili invece richiedono solo pallottole e uomini disposti ad utilizzarli, cose notoriamente più facili da procurarsi.

In Dubious Battle - Il Coraggio degli Ultimi: James Franco eroe solitario

Film di James Franco, con James Franco, basato su un libro che ha influenzato grandemente James Franco: "In Dubious Battle - Il Coraggio degli Ultimi" è una sua creatura a 360°, senza dubbi. Creatura riuscita solo in parte, però; se il tema è infatti particolarmente attuale e interessante, la resa sullo schermo è un po' debole, a tratti lenta, scontata e quasi superficiale. Vari aspetti dello sciopero sono appena citati o poco approfonditi, e ciò incide sul realismo di tutta la vicenda, a volte sbrigativa, altre stagnante in situazioni poco interessanti.

Ciò che ha un valore significativo nel film sono i dialoghi, molto profondi e rivelatori sia dell'animo umano che della situazione sociale, molto più dell'azione stessa. Anche i personaggi sono ben strutturati e stratificati, da James Franco/Mac, il cui lavoro nella vita è proprio dare il via a proteste e scioperi nel tentativo di migliorare la situazione dei poveri, arrivando ad essere anche disumano nel suo puntare al 'bene superiore', a Nat Wolff/Jim, inizialmente idealista e sognatore, che a contatto con la cruda realtà dello sciopero e dell'ingiustizia si trasforma; da Vincent D'Onofrio/London, scelto come leader della protesta, che deve lottare tra il volere dei risultati e il non essere in grado di 'sporcarsi le mani' fino in fondo, a Sam Shepard/Anderson intrappolato nella sua decisione di aiutare i rivoltosi.

James Franco ha voluto raccontare, forse senza nemmeno saperlo, un'importante storia del passato che è lo specchio di ciò che si sta verificando in Italia oggi; lui ci mette tantissima passione e convinzione e si vede, ma purtroppo il film non lascia l'impronta che dovrebbe.

Valeria Brunori