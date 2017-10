Regia: Jaap van Heusden

Cast: Maria Kraakman, Bogdan Iancu, Ellis van den Brink, Maria Rainea, Ada Gales, Patrick Vervueren

Genere: Drammatico, colore

Durata: 102 minuti

Produzione: Paesi Bassi, 2017

Distribuzione: N/d

Data di uscita: N/d

"In Blue" è un emozionante storia d'amore diretta da Jaap van Heusden. La pellicola si apre con una corsa in taxi che la protagonista Lin sta effettuando per raggiungere l'areoporto di Bucarest ed iniziare la sua giornata di lavoro come assistente di volo per una compagnia olandese. Durante il viaggio l'autovettura investe un ragazzo di quindici anni di nome Nicu che Lin sente il dovere di accompagnare in ospedale, mancando a il volo per la prima volta in vent'anni di servizio.

In Blue: un rapporto molto speciale

I due passano del tempo assieme e iniziano a stringere un rapporto fatto di complicità e battute divertenti, come quelle che il giovanissimo Nicu escogita per attirare l'attenzione di Lin e per convincerla a seguirlo in un tour della città in cui lui le avrebbe fatto da guida turistica. Lin è incuriosita dal suo piccolo accompagnatore e molto presto i due protagonisti costruiscono un rapporto che va molto oltre il comune sentimento di amicizia.