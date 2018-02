Illegittimo (2016)

Titolo originale : Illegitimate

Regia: Adrian Sitaru

Cast: Alina Grigore, Robi Urs, Bogdan Albulescu, Adrian Titieni, Cristina Olteanu.

Genere: Commedia drammatica

Durata : 85 minuti

Anno : 2018

Produzione: Romania, Polonia, Francia, 2016

Distribuzione : Lab 80 Film

Data uscita : 22 marzo 2018

Dopo il successo del lungometraggio “Waves”, Adrian Sitaru torna al cinema con “Illegittimo” atteso nelle sale italiane il 22 Marzo 2018. Il regista romeno che con il film precedente ha vinto il Golden Leopard of Tomorrow al Festival del Cinema di Locarno nel 2007, propone sul grande schermo uno scontro familiare su una delle più grandi questioni sulla quale il mondo si interroga.

“Illegittimo”: un dibattito generazionale sull’aborto

Victor Anghelescu seduto a tavola con i suoi quattro figli adulti e i loro partner, tenendo dibattiti sulla fisica e sul vino. É orgoglioso del suo ruolo di patriarca della famiglia. La pace viene infranta dal figlio Cosma che vuole sapere come mai il nome del padre compare in alcuni documenti storici (durante il regime di Ceausescu) contro il diritto d’aborto, vietato fino al 1989.

Gli animi si scaldano tra rabbia e sdegno. L’opinione del capofamiglia in merito all’aborto sono del tutto contrarie. I due gemelli sasha e Romi sono, infatti venuti al mondo grazie a questo divieto. La madre avrebbe voluto abortire. Quando Sasha annuncia la sua gravidanza dal rapporto incestuoso con il gemello, le convinzioni di Victor iniziano a vacillare.

La discussione familiare si accende sempre di più. É un vero e proprio scontro generazionale tra le incontrollabili convinzioni adolescenziali e l’ipocrisia di alcuni gesti.

Adrian Sitaru ha girato “Illegittimo” in sole due settimane e con un solo ciack per scena. L’intento del regista era proprio quello di avere uno stile documentario con un surplus di realismo. “Ho capito che il film documentario di osservazione e, per estensione, la nostra vita, contengono due elementi importanti che ho voluto catturare: non c’è mai la possibilità di un secondo “ciak”.

Sitaru aggiunge: “Ogni giorno ci poniamo piccoli obiettivi e creiamo sceneggiature per far sì che si realizzino, ma a prescindere dal numero di sceneggiature, la vita interviene con le sue sorprese e iniziamo ad improvvisare, a comportarci di conseguenza, al fine di raggiungere tali obiettivi. Ciò mi ha stimolato e posso onestamente dire che non mi sono sentito limitato lavorando in questo modo. Ho lasciato che la vita e gli attori lavorassero per me”.

Matteo Farinaccia

