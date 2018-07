Regia: Edoardo De Angelis

Cast: Pina Turco, Massimiliano Rossi, Marina Confalone, Cristina Donadio, Marcello Romolo

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: 27 Settembre 2018

"Il vizio della speranza" è una pellicola drammatica diretta da Edoardo De Angelis, che racconta la storia di una ragazza che lotta per trovare la speranza.

Il vizio della speranza: la più grande delle rivoluzioni

"Il vizio della speranza" porta sul grande schermo le vicende di Maria, che vive la sua vita giorno per giorno, senza avere sogni o desideri, occupandosi di sua madre e lavorando per una madama tutta ingioiellata.

Sempre in compagnia del suo pitbull, Maria traghetta sul fiume delle donne incinte in difficoltà, in quello che sembra essere un limbo senza via di uscita.

Un giorno però nella vita di Maria torna a fare visita la speranza, in un modo ancestrale e potente, in una forma miracolosa come la vita.

"Il vizio della speranza" mette in scena come la più importante delle rivoluzioni sia quella di riuscire a rimanere umani, anche in un mondo senza speranza. Maria è un personaggi incredibile che lotta contro la disperazione per riscattarsi.

Edoardo De Angelis è tornato dietro la macchina da presa dopo il grande successo di "Indivisibili" (2016) che, presentato allla 73ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nella sezione Giornate degli Autori", al Toronto International Film Festival nella categoria "Contemporary World Cinema" e al London Film Festival, ha ottenuto sei David di Donatello, sei Nastri D'Argento e 8 Ciak d'Oro.

Le riprese di "Il vizio della speranza" si sono svolte a Castelvolturno che per il regista è "un territorio martoriato, popolato per la metà da extracomunitari in fuga dai loro paesi, dove le donne spesso si dedicano alla prostituzione, gli uomini allo spaccio di eroina. È un posto completamente folle, senza regole, ma anche magico, che attrae chi vuole rifarsi una vita".

A vestire i panni della protagonista è Pina Turco, conosciuta per il ruolo della moglie di Ciro nella serie TV "Gomorra".