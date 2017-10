Regia: Gennaro Nunziante

Cast: Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Calliari, Rosy Franzese

Genere: Commedia, Colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: 18 gennaio 2018

Protagonista del film "Il vegetale", diretto da Gennaro Nunziante, è Fabio (interpretato dal cantante Fabio Rovazzi) che, nonostante sia giovane e da poco laureato, non riesce a trovare un lavoro. Il padre, figura un po' ingombrante nella vita di Fabio, e la sua viziata sorellina, non hanno un’alta opinione del giovane, poiché lo considerano solo un “vegetale”.

Un imprevisto evento darà un’occasione di riscatto al giovane protagonista, che prenderà in mano la sua vita tra comicità e situazioni paradossali.

Comicità e riflessione nel film "Il vegetale" di Gennaro Nunziante

"Il vegetale", scritto e diretto da Gennaro Nunziante, è stato presentato a luglio 2017 dalla Walt Disney Company Italia, nel corso della manifestazione “Cinè – Giornate Estive di Cinema a Riccione”.

Il film è stato promosso come un progetto in cui si riesce a far ridere ma al contempo ragionare il pubblico, offrendo spunti di riflessione su temi attuali come la giustizia sociale o il senso della comunità, sfruttando la naturale comicità del cantante Fabio Rovazzi, che in "Il vegetale", figura come attore protagonista.

La sfida non è certo una novità per Gennaro Nunziante, già sceneggiatore e regista di film come "Cado dalle nubi" (2009), "Che bella giornata" (2011), "Sole a catinelle" (2013) e "Quo vado?"(2016), che vedono tutti protagonista Checco Zalone e che sono valsi a Nunziante la candidatura a numerosi premi, come il “David giovani” ai David di Donatello, nel 2014 e nel 2016, rispettivamente per il film “Sole a catinelle” e “Quo vado?”; la candidatura al premio alla "Migliore commedia" ai Nastri d’argento per "Cado dalle nubi", "Che bella giornata" e "Quo vado?"; ed infine la candidatura al Globo d’Oro per il premio alla "Miglior commedia", con i film "Cado dalle nubi" e "Che bella giornata".