Titolo originale: Midnight Sun

Regia: Scott Speer

Cast: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard, Ken Tremblett, Jenn Griffin, Nicholas Coombe, Tiera Skovbye, Paul McGillion, Austin Obiajunwa

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 91 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 22 marzo 2018

La vita di Kate è sempre stata molto diversa da quella delle sue coetanee. Fin da bambina, infatti, è stata costretta a vivere in una forzata solitudine al buio, a causa della malattia che non le permetteva di esporsi alla luce. I suoi contatti con il mondo esterno sono sempre stati limitati e difficili ma il ritorno di Charlie, il ragazzo che una volta era il suo vicino di casa, potrebbe cambiare le cose.

Una storia d'amore come antidoto alle difficoltà della protagonista

"Il sole a mezzanotte" può essere considerato il debutto cinematografico di Scott Speer, noto per la regia di video musicali di artisti pop, come Jason Derulo. Protagonista del film è Bella Thorne ("Alvin Superstar - Nessuno ci può dimenticare", "La babysitter") affiancata da Patrick Schwarzenegger.

Il film segue la vicenda di un'adolescente, Kate, che a causa di una malattia non può essere esposta al sole. Durante le giornate è costretta a passare il proprio tempo chiusa in casa e la sua unica compagnia è il padre, a cui è profondamente legata. La sua vitalità può emergere appieno solo di notte, quando Kate si reca alla stazione a suonare la chitarra. Sarà alla stazione che la vicenda avrà una svolta: qui incontrerà Charlie, un ragazzo del suo liceo che viveva nella casa accanto alla sua. Da questo incontro, la vita di Kate non sarà più la stessa.

Con "Il sole a mezzanotte", Scott Speer dà vita ad una pellicola drammatica e sentimentale, che si propone di indagare non solo la nascita di una storia d'amore, ma anche gli effetti positivi che questa nascita avranno sulla protagonista.