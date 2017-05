Il Segreto: nuova disgrazia per la famiglia Castaneda – anticipazioni

Nuove anticipazioni in arrivo direttamente dalla Spagna per la telenovelas creata da Aurora Guerra, “Il Segreto”, in onda dal lunedì alla domenica su canale 5. A quanto pare non ci sono buone notizie per la famiglia Castaneda che dovrà affrontare un terribile lutto.

Il Segreto: Mariana ritrovata morta dalla Guardia Civile

Ci sono novità per i fan della soap opera spagnola ambientata a Puente Viejo che, in onda dal 2013, continua ad appassionare sempre più italiani, nonostante alcuni personaggi abbiano abbandonato il set, come Pepa e Tristan.

Protagonista di queste anticipazioni, provenienti direttamente dalle sceneggiature spagnole, la famiglia Castaneda, per la quale, purtroppo, non ci sono buon notizie.

Nelle puntate precedenti de “Il Segreto”, avevamo visto Nicolas e Mariana trasferirsi a Murcia insieme alla loro piccola Junaita, per via della morte di Donna Fuensanta.

Alcune indiscrezioni recentissime rivelano che, prossimamente, assisteremo al ritorno del fotografo senza sua moglie e una serie di sospetti cadranno su di lui.

Mariana intanto, aveva inviato delle lettere alla madre per informarla di sentirsi trascurata dal consorte, troppo impegnato a pensare al patrimonio lasciatogli dalla madre per occuparsi di moglie e figlia.

Trascorsi un paio di mesi, Nicolas torna a Puente Viejo portando con sé soltanto la piccola Juanita dichiarando che sua moglie è scomparsa.

L’uomo però ha un comportamento ambiguo e Alfonso e Rosario iniziano a pensare che possa essere successo qualcosa di molto brutto a loro sorella, così inviano la Guardia Civile a fare delle ricerche. Dopo alcuni giorni la notizia del ritrovamento di un cadavere di donna che Nicolas riconosce essere proprio Mariana, grazie ad una collana di appartenenza della famiglia Castaneda. La notizia si espande velocemente in tutto il paese lasciando increduli amici e conoscenti e soprattutto la madre della defunta, che desidererà morire per il dolore.

Il Segreto: Mariana aveva una relazione extraconiugale

Mentre la famiglia Castaneda ancora piange la morte della sorella scomparsa, Ramiro e Alfonso sono decisi a giocarsi il tutto per tutto per scoprire chi ha ucciso Mariana. Da Murcia arrivala notizia che la donna aveva intrapreso una relazione clandestina al di fuori del matrimonio e Nicolas diventerà il primo sospettato di un omicidio il cui movente potrebbe essere proprio la gelosia.

Il fotografo si difende dichiarando che non era al corrente del tradimento e, poiché non esistono prove della sua colpevolezza, per lui non scatta nessun arresto.

Come andrà a finire per Nicolas e la famiglia Castaneda? Lo scopriremo nelle prossime puntate de “Il Segreto”

Ilaria Romito

26/05/2017