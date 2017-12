Il premio - Recensione: Alessandro Gassman torna alla regia con un delizioso road movie

Alla sua terza prova dietro alla macchina da presa Alessandro Gassman decide di cimentarsi in una commedia, territorio battuto come attore ma non come regista, confezionando una pellicola piacevole, godibile, che indaga con leggerezza le dinamiche familiari di una famiglia non proprio tradizionale.

Tutto ruota attorno alla figura di Giovanni Passamonte, scrittore di successo, insignito del premio Nobel per la letteratura, che detto premio deve andare ritirarlo. Ma quello che sembrava un solitario viaggio in macchina (“perché a prendere l’aereo si caga sotto”, come dice il figlio Oreste), con la sola compagnia del fidato segretario-autista Rinaldo, si trasforma, per un imprevisto dell’ultimo minuto, in un road movie familiare, che metterà alla prova gli animi e farà emergere imprevedibili reazioni emotive.

Per Giovanni sarà anche l’opportunità per ritrovare i luoghi della sua ‘libera’ giovinezza, un guardarsi alle spalle che non ha il sapore di un triste ‘tirare le somme’, quanto di una nostalgica occhiatina verso ciò che si è vissuto con gioia. Per i due figli, perennemente inadeguati, ancora alla ricerca di uno spazio nel mondo, sarà una possibilità di crescita, ed un’opportunità per conoscere meglio il proprio padre, capace ancora di sorprenderli.

Il premio: un cast ben assortito con un Proietti che regala un’interpretazione regale

Giovanni è interpretato con garbo e amore da un Gigi Proietti in stato di grazia, che sa illuminare lo schermo senza monopolizzarlo, concedendo il giusto spazio a tutti coloro che gli ruotano attorno. La sua è un’interpretazione misurata, mai sopra le righe, dove anche i silenzi sono eloquenti. Giovanni è un personaggio che ha vissuto fuori dalle regole, sopratutto in campo sentimentale, e che ha goduto di un grande successo, per il quale forse ha sacrificato altre cose, non meno importanti. A vestire i panni del figlio lo stesso Gassmann, a suo agio nel ruolo di quest’uomo dai tanti limiti, un po ingenuo, sovrastato dalla figura paterna, per lui quasi estranea.

Il volto social del viaggio verso Stoccolma, seppur non richiesto, è curato da Lucrezia, un’altra figlia di Giovanni, che non perde occasione per mortificare il povero Oreste. Anna Foglietta è perfetta interprete di questa donna accentratrice e irrisolta, alla ricerca della strada maestra. Rinaldo ha il volto e lo spirito di Rocco Papaleo, sempre in parte nei panni di quest’uomo devoto ed efficiente, che ha condiviso l’intera vita con lo scrittore. Erica Blanc interpreta un’eccentrica amica di vecchia data del premio nobel, cui viene riservato un surreale siparietto.

Il premio: un film ben pensato e ben realizzato

A movimenti di macchina più standardizzati si fondono guizzi freschi e frizzanti, che denotano una crescita del Gassmann regista, che si spende dietro alla macchina da presa quanto sul set, e va ricordato è autore anche del soggetto ed ella sceneggiatura, assieme a Massimiliano Bruno e Valter Lupo. I dialoghi, a tratti ironici, a tratti più intensi, mai banali, sono la trave portante di un racconto sempre in perfetto equilibrio tra risata e malinconia, dove alcuni innesti surreali o quanto mai pittoreschi, fanno risultare ancor più credibile il resto del racconto.

Se a questo aggiungiamo una fotografia ben curata, ed una colonna sonora che ben sa sottolineare i momenti salienti delle vicende narrate, ecco che il risultato è un film godibile e divertente, che delinea questa figura paterna iconica con grande amore, seppur nella sua assenza, forse perché in qualche tratto Gassmann ha voluto rivederci il padre Vittorio.

La colonna sonora è composta a quattro mani da Maurizio Filardo e Wrongonyou, al secolo Marco Zitelli, che nel film fa anche il suo esordio come attore nei panni di Andrea, il figlio venticinquenne di Oreste, facendo la sua bella figura, a fianco di attori ben più rodati. Accanto a lui, in una doppia veste artistica c’è Matilda De Angelis, che continua a intrecciare la sua primaria carriera di cantante con quella di attrice, prestando voce volto a Britta, un’amica di Andrea.

Maria Grazia Bosu.