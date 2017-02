Titolo originale: The Little Vampire 3D

Regia: Richard Claus, Karsten Kiilerich

Genere: Animazione

Durata: n/d

Produzione: Germania, 2017

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 26 Ottobre 2017

"Il Piccolo Vampiro" racconta la storia di Rudolph, un piccolo vampiro appunto, che rimane solo, separato dal resto della sua famiglia quando il suo clan viene attaccato da un cacciatore di vampiri. Rudolph, impaurito e spaventato, per evitare di bruciare alla luce del luce decide di nascondersi in un hotel: qui fa amicizia con l'umano Tom, un bambino della sua stessa età che adora i vampiri.

I due si legano da subito, riescono a capirsi a vicenda e sarà proprio Tom, infatti, ad aiutare il piccolo vampiro a salvare la sua famiglia e a sconfiggere finalmente il terribile cacciatore di vampiri.

Il Piccolo Vampiro: dai libri al film d'animazione

Il film d'animazione "Il Piccolo Vampiro" non può vantare una sceneggiatura originale: infatti si ispira all'omonima serie di libri per ragazzi scritti da Angela Sommer-Bodenburg che ora approderà anche nel cinema per bambini. La saga fantasy ha avuto moltissimo successo, tanto da vendere più di 10 milioni di copie ed essere stato tradotto in trenta lingue differenti.

Angela Sommer-Bodenburg è stata un aiuto insegnante in una scuola media e in quegli anni (1979-1984) decide di scrivere il primo libro come una sorta di esperimento, per capire quale fosse il tipo di letteratura che avrebbe potuto interessare ai suoi studenti. Nel 1984 decide di dedicarsi esclusivamente alla scrittura e al disegno, proseguendo la serie di libri per ragazzi che hanno come protagonisti i vampiri. La scrittrice sceglie di raccontare storie sui vampiri, anzi su un piccolo vampiro, motivando in maniera molto interessante la sua scelta: "Un vampiro per me non è un mostro assetato di sangue, ma un piccolo vampiro affettuoso con paure e fobie che forse aiuterà i bambini a liberarsi dalle proprie paure".

In realtà non è la prima volta che i libri de "Il Piccolo Vampiro" sono adattati allo schermo: nel 1985 è stata prodotta una serie TV, dal titolo omonimo, di co-produzione tedesca, canadese e britannica; nel 1993 è stato prodotto una sorta di sequel della serie chiamata "The Little Vampire - nuove avventure" e infine nel 2000 è stato realizzato il film "Il mio amico vampiro"di Uli Edel che, anche se si ispira in maniera molto meno precisa alla trama dei romanzi, ha ottenuto un discreto successo.