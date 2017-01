[tab title="Trama"]

Titolo originale: Il padre d'Italia

Regia: Fabio Mollo

Genere: drammatico, colore

Cast: Luca Marinelli, Isabella Ragonese, Anna Ferruzzo, Federica De Cola, Miriam Karlkvist, Mario Sgueglia

Sceneggiatura: Fabio Mollo, Josella Porto

Fotografia: Daria D'Antonio

Montaggio: Filippo Montemurro

Musica: Giorgio Giampà

Produzione: Bianca Film, MiBACT, Film Commission Torino Piemonte

Luogo di produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Good Films

Durata: 92 minuti

Data d'uscita: 8 marzo 2017

"Il padre d'Italia" è la nuova creazione di Fabio Mollo, giovane regista che ha già esordito sul grande schermo con "Il Sud è niente", nel 2013.

Il nuovo film del talentuoso cineasta calabrese porta in scena la storia di Paolo, interpretato da Luca Marinelli ("La solitudine dei numeri primi", "Non essere cattivo", "Lo chiamavano Jeeg Robot" con Claudio Santamaria). Paolo, 30 anni, crede di non essere in grado di sognare il futuro.

Commesso suo malgrado, quindi frustrato, di uno store di Torino è alla continua ricerca di sé, della propria sessualità, della propria identità. Una notte, l'incontro in un locale gay con l'energica e prorompente Mia (Isabella Ragonese), giovane donna estremamente libera, decisa, volitiva, cambia tutto.

E' l'inizio di un viaggio on the road per tutto il Bel Paese alla ricerca del padre della creatura che Mia reca in grembo.

Il padre d'Italia: un nuovo on the road all'italiana

Luca Marinelli, reduce dal David di Donatello per migliore attore non protagonista, torna sul set con "Il padre d'Italia", secondo outing cinematografico di Fabio Mollo.

Una pellicola di formazione dove al centro c'è lo sradicamento dell'uomo (uomo-donna) dalla realtà di oggi ed il suo intimo desiderio di riconoscersi ed essere riconosciuto, tramite la costruzione/accettazione della propria identità. Il percorso interiore si esterna nello spostamento fisico lungo la penisola italiana.

Come al solito, l'interpretazione di Marinelli è promettente.

Il film uscirà nelle sale italiane l'8 marzo 2017, distribuito da Good Films.

