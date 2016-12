Il mondo magico

Regia: Raffaele Schettino

Cast: Chiara Travisonni, Alessandra Tavarone, Mara Calcagni, Raffaele Schettino, Gaetano Tavarone, Maretta Capossela, Giovanni Buldo, Mariella Ramundo, Roberto Seniga, Leardo Taraschi

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 81 minuti

Produzione: Italia, 2015

Distribuzione: Groucho Cinema

Data di uscita: 19 Gennaio 2017

Sono gli anni '40 e nella famosa campagna di Russia della Seconda Guerra Mondiale, Gianni viene chiamato alle armi per sostenere l'esercito italiano. Lui però diserta, trovando appoggio in una famiglia di Piadena, città in provincia di Cremona, dove si innamora della bella ed enigmatica Teresa.

In un momento di agitazione che seguirà poi l'armistizio del '43, Gianni decide di tornare a Frigento, esattamente a Irpina, promettendo a Teresa che ritornerà da lei per sposarla.

Giunto a Irpina, il disertore ritrova Tina, il suo primo amore.

Nel frattempo da Piadena, Teresa, non avendo più ricevuto notizie da Gianni, decide di partire per andare dal suo promesso sposo, dove attenderla però ci sarà la brutta sorpresa che la renderà cosciente del tradimento.

L'immensa collera unita alle conoscenza per le arti oscure della donna si tramuteranno in una maledizione per Gianni, destinato a vivere quanto seguirà della sua vita, nella sfortuna più assoluta...