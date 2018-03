Titolo originale: The Mercy

Regia: James Marsh

Cast: Colin Firth, Rachel Weisz, Jonathan Bailey, David Thewlis, Tim Downie, Adrian Schiller, Dilyana Bouklieva, Sebastian Armesto, Genevieve Gaunt, Simon Chandler, Sam Hoare, Laurence Spellman, Richard Braine, Oliver Maltman, Andrew Buchan

Genere: Biografico, colore

Durata: 101 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2018

Distribuzione: Adler Entertainment e GoodFilms

Data di uscita: 5 aprile 2018

"Il Mistero di Donald C." è tratto da una storia vera ed è ambientato nel 1968. Narra le vicende dell’imprenditore e velista amatoriale britannico Donald Crowhurst che decide di partecipare alla "Golden Globe Race", una gara intorno al mondo, per salvare la propria compagnia dalla bancarotta e raggiungere la fama.

Con il sostegno della moglie e dei figli, Donald intraprende questo faticoso viaggio a bordo del suo yacht, dotato di tecnologie di ultimo livello che dovrebbero aiutarlo nella navigazione. Ben presto però, il protagonista conosce tutte le difficoltà di quest’impresa solitaria e più lontano si spinge, più si rende conto che le probabilità di vincere la gara sono minime. Malgrado tutti gli sforzi, la sua imbarcazione non è all’altezza di quelle degli altri concorrenti e questo comporta un grande distacco tra loro, ma la sua voglia di vincere supera ogni difficoltà e porta Donald a compiere un’azione disperata. Quando gli organizzatori della gara, ignari dei piani di Donald, trovano il suo yacht in mezzo al mare aperto, scoprono che a bordo non c’è nessuno...

Il mistero di Donald C.: il ritorno di James Marsh sul grande schermo

"Il mistero di Donald C." è un’opera del regista inglese James Marsh, famoso per "Man on Wire – Un uomo tra le Torri", con cui nel 2009 vinse l’Oscar per il Miglior documentario, e per "La teoria del tutto", tratto dal romanzo di Jane Wilde Hawking "Verso l’Infinito" e che valse a Eddie Redmayne l'Oscar come Migliore attore protagonista.

I due protagonisti della nuova pellicola di Marsh sono interpretati da Colin Firth (vincitore dell'Oscar come Miglior attore protagonista per "Il discorso del re") e Rachel Weisz ("Youth - La giovinezza", "The Lobster", "Rachel").

Le riprese de "Il mistero di Donald C. si sono svolte da maggio a luglio 2015 principalmente nel Regno Unito e poi a Malta.