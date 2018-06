Titolo originale: The House with a Clock in it's Walls

Regia: Eli Roth

Cast: Cate Blanchett, Kyle MacLachlan, Jack Black, Colleen Camp, Renée Elise Goldsberry Vanessa Williams, Owen Vaccaro, Sunny Suljic, Ricky Muse, Charles Green, Chris Adams, Braxton Bjerken.

Genere: Fantasy, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 31 ottobre 2018

Il film "Il mistero della casa del tempo" ripercorre le vicende di Lewis Barnavelt, un bambino divenuto orfano, che dopo la morte di suoi genitori va a vivere con suo zio Jonathan. Ben presto però il ragazzo scopre che il suo zio è un mago e che fuori esiste tutto un mondo di cui prima non immaginava nemmeno l'esistenza. Purtroppo, però, questo mondo non è popolato solo di persone buone ed è cosi che Lewis viene a conoscenza dell'esistenza di Isaak, un mago cattivo che voleva provocare la fine del mondo per vedere cosa sarebbe successo dopo. Per fare ciò egli costruì un orologio magico e finché esso esisterà il mondo sarà in grave pericolo, perché misureranno il tempo che manca alla sua fine.

Il mago cattivo però è morto ormai da tempo, ma la sua creazione è nascosta nella casa in cui ora vive il protagonista, che ora deve trovarla e distruggere prima che sia troppo tardi.

Il mistero della casa del tempo: la produzione

"Il mistero della casa del tempo" il film del regista statunitense Eli Roth, conosciuto anche per la sua carriera da attore, è un adattamento cinematografico del romanzo "La pendola magica" del 1973 scritto da John Bellairs ed illustrato da Edward Gorey.

La stesura della sceneggiatura della pellicola è da attribuire a Eric Kripke, mentre i produttori sono William Sherak, Tracey Nyberg, Laeta Kalogridis.

Il cast invece è composto da attori stellari come Cate Blanchett ("Ocean's Eight"), Kyle MacLachlan ("I segreti di Twin Peaks"), Jack Black ("Jumanji - Benvenuti nella giungla") e tanti altri.