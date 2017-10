Titolo originale: Le Redoubtable

Regia: Michel Hazanavicius

Cast: Stacy Martin, Bérénice Bejo, Louis Garrel, Grégory Gadebois, Micha Lescot, Louise Legendre, Jean-Pierre Mocky, Tanya Lopert, Lola Ingrid Le Roch, Eric Marcel

Genere: Biografico ,Colore

Durata: 102 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Cinema

Data di uscita: 31 ottobre 2017

"Il mio Godard" è un film biografico incentrato sulla figura di uno dei personaggi di spicco del panorama cinematografico francese e mondiale: Jean-Luc Godard. La vita del regista, sceneggiatore, montatore e critico francese viene proposta attraverso il racconto che ne fa l’attrice e moglie Anne Wiazemsky, nella sua biografia "Un an après", soffermandosi in particolare sul 1967, anno che coincide con un periodo di grande impegno politico da parte del regista francese, nonché anno di uscita nelle sale del suo film "La cinese", che viene accolto male dalla critica e che provoca una grande e profonda crisi in Godard.

"Il mio Godard": il ritratto di Jean-Luc Godard firmato Michel Hazanavicius

Michel Hazanavicius (regista del film in bianco e nero del 2011 “The Artist”), presenta in anteprima "Il mio Godard" ("Le Redoubtable" in versione originale), di cui è sia regista che sceneggiatore, al Festival di Cannes del 2017, dove la pellicola concorre per la Palma d’oro.

Nel film "Il mio Godard" Hazanavicius restituisce uno spaccato della vita del grande regista francese Jean-Luc Godard attraverso la biografia della moglie Anne Wiazemsky, attrice di quasi venti anni più giovane di lui. Ad impersonare Godard nel film di Hazanavicius è il francese Louis Garrel, che ha già lavorato come attore in numerosi film, tra cui "Les deux amis" del 2015, dove Garrel è anche regista; mentre nel ruolo di Anne Wiazemsky recita l’attrice francese Stacy Martin, che nel 2013 ha lavorato insieme al regista Lars von Trier per il film "Nymphomaniac", nel ruolo della giovane Joe, che le vale la candidatura al premio Bodil (assegnato annualmente dall’Associazione nazionale danese dei critici cinematografici) per la miglior attrice protagonista.