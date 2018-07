Regia: Sérgio Machado

Cast: Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira, Sandra Corveloni, Fernanda de Freitas

Genere: Drammatico, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Brasile, 2015

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 30 Agosto 2018

"Il maestro di violino" è una pellicola drammatica diretta da Sérgio Machado, e racconta la storia di un talentuoso violinista che fallisce un concorso e intraprende, quindi, la strada dell'insegnamento, che gli darà sorprese e soddisfazioni.

Il maestro di violino: la storia di un riscatto

"Il maestro di violino" ruota attorno al protagonista Laerte, interpretato da Lázaro Ramos, un violinista di San Apolo che dopo non aver superato l'ammissione nella OSESP Orchestra, sopraffatto dall'emozione, inizia a dare lezioni in una scuola di Heliopolis a degli adolescenti problematici o in libertà vigilata.

Questo nuovo percorso non è affatto facile, ma grazie alla forza della musica e l'amicizia che si instaura con i suoi alunni, Laerte riscopre il suo talento trasformando la sua vita e quella dei suoi allievi.

Inizialmente, Laerte e la sua musica sono accolti con ostilità in classe, ma con grande perseveranza riuscirà a far cambiare atteggiamento e attitudini ai ragazzi, educando alla musica e alla sua lettura, e soprattutto dando speranza con progetti concreti agli apparenti disastrati allievi.

Prima de "Il maestro di violino" Sérgio Machado e Lázaro Ramos hanno già lavorato insieme in "Lower City" (2005), film drammatico sulla storia di due amici; in "MADAME SATA" (2002) pellicola biografica su Joao Francisco dos Santos meglio conosciuto come Madame Sata, presentata al Festival di Cannes 2002 nella sezione Un Certain Regard.