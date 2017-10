Titolo Originale: The Book of Henry

Regia: Colin Trevorrow

Cast: Naomi Watts, Jaeden Lieberher, Jacob Tremblay, Sarah Silverman, Dean Norris, Lee Pace

Genere: Drammatico, colore

Durata: 105 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 23 novembre 2017

Susan è una madre single che lavora in una tavola calda come cameriera. Ha due figli, il più piccolo è Peter, il più grande è Henry, un ragazzino sveglio che si prende cura del fratello minore. Vicino a loro vive la famiglia di Christina, una compagna di scuola di Henry, che nasconde un segreto. Sarà proprio la perspicacia di Henry a escogitare un piano per aiutarli. Le cose si complicano quando sta prendendo forma questo piano, coinvolgendo e facendo ritrovare al centro di esso sua madre Susan.

Il libro di Henry: un piano sconvolgente

“Il libro di Henry” è un film scritto da Gregg Hurwitz e diretto da Colin Trevorrow (regista di “Jurassic World” sequel della saga dei film di “Jurassic Park” iniziata nel 1993 con il film diretto da Steven Spielberg), scelto nel mese di marzo del 2015. A seguire il regista nei mesi tra agosto e settembre sempre del 2015 sono stati scelti gli attori: nel ruolo di Susan, la madre single, troviamo Naomi Watts (“Mulholland Drive” di David Lynch, “Birdman” di Alejandro González Inárritu). Jacob Tremblay (“Room” di Lenny Abrahamson, “Somnia” di Mike Flanagan) interpreta il figlio più piccolo di Susan, Peter, un bambino vivace di otto anni. A dare il volto a Henry è Jaeden Lieberher (“It” di Andrés Muschietti, “Midnight Special” di Jeff Nichols). Sarah Silverman è Sheila, l’amica esuberante della famiglia di Susan, mentre Dean Norris (che aveva interpretato Hank Schrader nella serie “Breaking Bad”) sarà Glenn Sickleman il padre della bambina Christina (Maddie Ziegler), al centro della vicenda.

Le riprese del film "Il libro di Henry" si sono svolte da settembre a novembre del 2015 a New York, con un budget di 10 milioni di dollari.